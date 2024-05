Demakijaż, odświeżenie i dobra rutyna. 3 filary głębokiego nawilżenia

Odmładzający krem do twarzy w promocji Rossmanna za 6 zł. Kobiety po 50-tce go uwielbiają. Wygładza zmarszczki niczym żelazko. "Niesamowity krem"

Procesy metaboliczne w skórze mogą przebiegać idealnie tylko wtedy, kiedy poziom wody jest w niej ustabilizowany. To fakt. Ustabilizowany, czyli jaki? W głębszych warstwach skóry – nawet ok. 50 procent. Rola wody dla kondycji naszego organizmu jest absolutnie kluczowa – woda bierze udział w tworzeniu się nowych komórek, płynów ustrojowych, a także odpowiada za przemieszczanie bezcennych składników odżywczych. W skórze – uczestniczy w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia, pomaga w termoregulacji, wpływa na utrzymanie elastyczności i jędrności. Ale to jeszcze nie wszystko. Kosmetolodzy wskazują, że tylko skóra o odpowiednim poziomie nawilżenia jest w stanie przyjąć składniki aktywne – np. przeciwstarzeniowe lub odżywcze.

Woda na wagę złota!

Nasza skóra traci i „potrafi uzupełniać” wodę w wyniku naturalnych procesów. Eksperci wskazują, jednak, że w niektórych okolicznościach mechanizmy utraty wody mogą zostać nasilone, a skutkiem może być przesuszenie (chwilowe lub przewlekłe) skóry, a nawet jej odwodnienie. Specjaliści podkreślają, że utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry to podstawa kosmetologii. Wskazują, że w pielęgnacji należy postawić na 3 filary: demakijaż, nawilżające odświeżenie i bogaty krem. Wskazują także, że hasło-klucz to dobra rutyna.

Zobacz także: Ten produkt zapewni prawdziwą taflę na włosach. Efekt wygładzenia, który utrzymuje się aż 3 dni

Krok pierwszy – demakijaż

Pierwsze skojarzenie z hasłem „nawilżenie skóry”? Bogaty krem. I słusznie… choć nie tylko. Według kosmetologów, maksymalnie efektywna procedura nawilżenia powinna zaczynać się już na etapie demakijażu. – Utrata wody i jej uzupełnianie jest naturalnym procesem, jednak zdecydowanie warto wspomóc skórę i chronić ją przed nadmiernym przesuszeniem. Do codziennej pielęgnacji, szczególnie wiosną i latem, należy włączyć kilkuetapowy rytuał nawilżający. Pierwszym, bardzo istotnym jego punktem jest oczyszczenie, np. za pomocą pianki do mycia i demakijażu – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Kluczowe składniki, jakich powinnyśmy szukać w produktach oczyszczających, to kwas hialuronowy oraz cenne oleje naturalne, np. olej z pestek malin czy olej migdałowy. Skóra ze skłonnością do przesuszenia świetnie reaguje na nawilżające komponenty pochodzące z natury – dodaje.

Krok drugi – odświeżająca mgiełka

Gorące dni pełne słońca to coś, co kochamy, prawda? Zdecydowanie tak, jednak nasza skóra nie zawsze „podziela” ten entuzjazm. Upały w tandemie z wakacyjnymi szaleństwami w słonej wodzie oraz silny, górski wiatr sprzyjają wzmożonej utracie wody. To nie podlega dyskusji. Kosmetolodzy podpowiadają, że prawdziwym letnim, kosmetycznym wsparciem mogą być dla nas wartościowe mgiełki, które świetnie uzupełniają codzienny, pożyteczny rytuał nawilżającej pielęgnacji. – Mgiełka o dobrym składzie to zdecydowanie kosmetyk numer jeden na lato, ponieważ odświeża i nawilża skórę, a także chroni przed działaniem czynników zewnętrznych – mówi Agnieszka Kowalska. – Warto wybierać produkty z niacynamidem i kwasem hialuronowym, które świetnie sprawdzają się w gorące dni, wspierając utrzymanie balansu nawilżenia – dodaje.

Po trzecie, nawilżająca pielęgnacja

Trzecim, istotnym krokiem do zachowania perfekcyjnego nawilżenia w gorące dni jest dobry, bogaty krem do twarzy. – Kluczowy w osiągnięciu głębokiego nawilżenia jest wybór wartościowych składników aktywnych, na których oparta jest moc naszego kremu. Pierwszym z godnych uwagi komponentów jest trójcząsteczkowy kwas hialuronowy, który skutecznie nawilża wszystkie warstwy skóry, chroniąc je równocześnie przed utratą wody. Jest on bazą kremu nawilżającego na dzień SOLVERX® DeepH2O+ – mówi Agnieszka Kowalska. – Z komponentami nawilżającymi świetnie współgra olej z pestek malin, który jest silnym antyoksydantem, a także argirelina, czyli hekspapeptyd-8, który działa wygładzająco. Warto stawiać na kompleksową pielęgnację, gdzie nawilżenie łączymy z dogłębnym odżywieniem i zapobieganiem starzeniu – dodaje.

SOLVERX® DeepH2O+

Krem głęboko nawilżający na dzień

SOLVERX DeepH2O+ krem na dzień przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej i wymagającej ujędrnienia. Zastosowanie trójcząsteczkowego kwasu hialuronowego pozwala na wszechstronne działanie nawilżające zarówno w powierzchniowych, jak i w głębszych warstwach skóry, chroniąc jednocześnie przed utratą wody. Działanie kwasu hialuronowego zostało wzmocnione starannie skomponowanym kompleksem nawilżającym, który poprawia elastyczność warstwy rogowej naskórka, zmiękcza i wygładza skórę oraz blokuje degradację lipidów komórkowych. Formułę kremu wzbogacono olejem z pestek malin o silnych właściwościach antyoksydacyjnych oraz argireliną (hekspapeptyd-8) wspierającą wygładzanie pierwszych zmarszczek.

SOLVERX® DeepH2O+

Pianka do mycia i demakijażu twarzy głęboko nawilżająca

SOLVERX deepH2O+ pianka o wyjątkowej, puszystej konsystencji doskonale oczyszcza skórę i usuwa makijaż twarzy i oczu. Stworzona z myślą o skórze suchej, przesuszonej i wymagającej ujędrnienia. Składniki aktywne zawarte w piance już na etapie oczyszczenia dbają o nawilżenie skóry i ochronę bariery hydrolipidowej. Pianka do mycia i demakijażu pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną, miękką z uczuciem komfortu oraz przygotowaną na przyjęcie kolejnych etapów pielęgnacyjnych.

i Autor: materiał prasowy SOLVREX