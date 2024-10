DestinationGUESS: Ucieczka w świat włoskiego luksusu

KLOO – nowa polska marka skincare Kosmetyki zaprojektowane tak, by dać nam więcej czasu na pielęgnowanie tego, co ważne

Dla influencerów GUESS przygoda rozpoczęła się jeszcze przed wyjazdem: goście otrzymali elegancki zestaw podróżny, w tym stylową walizkę GUESS i charakterystyczną torbę podróżną. Ten ekskluzywny, praktyczny, a zarazem modny zestaw był idealnym towarzyszem podczas tej pełnej wrażeń podróży.

Po przybyciu do Florencji, goście natychmiast zanurzyli się w luksusowy styl życia GUESS. Ubrani w odzież i akcesoria marki GUESS oraz MARCIANO by GUESS, uczestniczyli w serii wyjątkowych aktywności trwających przez cały weekend, z których każda emanowała elegancją i duchem przygody. Od wykwintnej kolacji w stylowej restauracji Tiratissima, zorganizowanej we współpracy z partnerem GUESS WATCHES – firmą SEQUEL, po malowniczą wycieczkę samochodową przez wzgórza Toskanii – każda chwila była szczegółowo zaplanowana, aby inspirować i zachwycać. Emocje towarzyszyły także podczas wyprawy na poszukiwanie trufli i wykwintnego lunchu w historycznym Castello di Casole. Po powrocie do hotelu Four Seasons, goście wzięli udział w wyrafinowanym przyjęciu koktajlowym, podczas którego można było spróbować whisky w specjalnym barze dla dżentelmenów i wziąć udział w grach towarzyskich. Całość zakończyła się wystawną kolacją. Każdy szczegół – od dekoracji po stylizacje – odzwierciedlał luksusowy charakter marki.

GUESS kontynuuje swoją długoletnią współpracę z zespołem KESSEL Racing. Logo marki zdobi samochody oraz specjalnie zaprojektowane stroje zespołu. Goście wydarzenia mieli okazję przeżyć emocjonujący poranek na torze Mugello Autodrome, gdzie zespół KESSEL Racing brał udział w czwartej rundzie European Le Mans Series. Goście mogli z bliska przyjrzeć się boksom, samochodom i kierowcom, a także otrzymali różne elementy odzieży i akcesoria z kolekcji sygnowanej przez GUESS i Kessel.

Paul Marciano, GUESS Chief Creative Officer, skomentował: „To dla mnie wielki zaszczyt współpracować z moim przyjacielem Ronnie Kesselem. Te wyścigi stały się międzynarodowym wydarzeniem i doskonałą okazją do zaprezentowania naszej niezwykłej kolekcji męskiej. Zaprosiliśmy niesamowitą, eklektyczną grupę międzynarodowych influencerów o bardzo zróżnicowanych stylach i nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak w swój niepowtarzalny sposób zinterpretują linię odzieży męskiej GUESS.”

Fani GUESS mogą kupić ekskluzywne męskie ubrania, noszone podczas wydarzenia, w sklepie GUESS di Firenze we Florencji, w wybranych salonach GUESS, sklepie internetowym marki oraz u innych autoryzowanych sprzedawców.

i Autor: materiał prasowy GUESS

