Dodaj 2 łyżki do wody i od razu po myciu spłucz tym włosy. W końcu przestaną się elektryzować i lepić do ubrań. Sposób na elektryzujące się włosy

Elektryzujące się włosy to zmora, nasilająca się zimą przez suche powietrze i tarcie o odzież, co jest powszechnym problemem.

Istnieje prosty, domowy sposób, by raz na zawsze poskromić niesforne pasma bez drogich kosmetyków i skomplikowanych zabiegów.

Poznaj sekret płukanki, która neutralizuje ładunki, wygładza łuski i usuwa obciążające włosy osady.

Dowiedz się, jak zaledwie dwie łyżki dodane do wody mogą sprawić, że Twoje włosy w końcu przestaną się elektryzować!

Dodaj 2 łyżki do wody i od razu po myciu spłucz tym włosy. W końcu przestaną się elektryzować

Elektryzujące się włosy to istna zmora wielu kobiet. I choć to dosyć powszechny powszechny problem, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy powietrze jest suche, wiele osób nie potrafi sobie z nim skutecznie poradzić. Warto zaznaczyć, że najczęstszą przyczyną jest tarcie włosów o czapkę, szalik, sweter, poduszkę, a nawet o siebie nawzajem. To ono powoduje przenoszenie elektronów z jednej powierzchni na drugą i w efekcie pasma zaczynają się unosić i dosłownie przyklejać się do twarzy i naszych ubrań. W walce z elektryzującymi się włosami ważna jest regularna i ich staranna pielęgnacja. Czasami wystarczy zadbać o odpowiednie nawilżenie pasm, aby je poskromić i zlikwidować problem. Warto również skorzystać ze sposobu na elektryzowanie się włosów, który je ujarzmi w mgnieniu oka. Przygotuj płukankę z octu jabłkowego w proporcji: 2 łyżki octu na 1 litr wody i spłucz nią umyte wcześniej włosy, a w końcu przestaną się elektryzować.

Sposób na elektryzujące się włosy. Płukanka z octu jabłkowego

Płukanie włosów rozcieńczonym octem jabłkowym może skutecznie pomóc w neutralizacji ładunków elektrostatycznych. Co więcej ocet jabłkowy, będąc kwaśnym, pomaga zamknąć łuski włosa, wygładzając je. A wygładzone łuski to mniejsze tarcie i mniejsze ryzyko elektryzowania. Płukanka z octem jabłkowym skutecznie usuwa też nagromadzone resztki produktów do stylizacji, twardej wody czy silikonów, które mogą obciążać włosy i sprawiać, że są matowe i bardziej podatne na elektryzowanie. Czyste włosy są lżejsze i mniej podatne na "przyciąganie" ładunków.

Przyczyny elektryzowania się włosów

Przyczyn elektryzowania się włosów jest kilka. Często winne są materiały syntetyczne, takie jak poliester, nylon, akryl, sprzyjają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Warto zwrócić uwagę również, że włosy suche, zniszczone i cienkie są zdecydowanie bardziej podatne na elektryzowanie się. Otóż wynika to z tego, że mają porowatą strukturę, co ułatwia im oddawanie i przyjmowanie elektronów. Kolejną przyczyną elektryzowania się włosów są stosowane przez nas produkty do stylizacji. Niektóre z nich, szczególnie te zawierające alkohol, mogą wysuszać włosy i zwiększać ich podatność na elektryzowanie się.

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