Dodaję szczyptę sody do szamponu. To niesamowite, co dzieje się z moimi włosami. Domowy sposób na piękne włosy

To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat i dodaje blasku.. To fryzura 2024!

Sposób na lśniące i pełne objętości włosy. Dodaj do szamponu sodę oczyszczoną

Lśniące i zdrowe włosy to marzenie wielu kobiet. Niestety, stylizacja na gorąco, farbowanie oraz warunki atmosferycznie skutecznie osłabiają ich kondycję oraz sprawią, że tracą one swój blask. Kluczem do pięknych włosów jest regularna i dobrze dobrana pielęgnacja. Okazuje się jednak, że wcale nie musisz wydawać fortuny na drogie kosmetyki do włosów, równie dobrze sprawdzą się domowe sposoby. Jednym z najciekawszych trików jest dodanie sody oczyszczonej do ulubionego szamponu. Soda oczyszczona kojarzy się głównie z rewelacyjnym środkiem do sprzątania i dodatkiem do gotowania. Dodaj ją do szamponu, a zdziwisz się, jak pięknie będą wyglądać Twoje włosy. Soda oczyszczona doda im blasku, wygładzi niesforne kosmyki oraz podniesie je u nasady. Co więcej, regularnie stosowanie sody oczyszczonej podczas mycia głowa redukuje przetłuszczanie się włosów i skóry.

Zobacz także: Na widok tego manicure koleżanki zzielenieją z zazdrości. Manikiurzystki codziennie dostają o niego prośby. Takie paznokcie będą modne zimą 2023/2024

Jak stosować sodę oczyszczoną na włosy?

Przygotuj swój ulubiony szampon i delikatnie rozcieńcz go z wodą. Do tak przygotowanej mieszanki dodaj szczyptę sody. Wystarczy niewielka ilość, aby była ona skuteczna. Umyj skórę głowy, a resztę przygotowanej mieszanki wetrzyj we włosy. Nie stosuj sody oczyszczonej na świeżo farbowane włosy, może ona bowiem przyspieszyć proces spłukiwania się koloru.

Sonda Farbujesz włosy? Tak, robię to regularnie Nie, wcale nie farbuję