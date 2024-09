Dodaję do szamponu za każdym razem. Moje włosy są idealnie wygładzone niczym tafla i pełne objętości. Sposób na wygładzanie niesfornych włosów

Dodaj odrobinę tego szamponu, a to Twoje włosy zyskają na objętości i blasku

Czasem wystarczy bardzo niewiele, by zmienić bardzo dużo. Naturalne i domowe kosmetyki cieszą się coraz większą popularnością. Są one świetnym uzupełnieniem klasycznej pielęgnacji. W niektórych przypadkach możesz je ze sobą łączyć. W codziennej pielęgnacji włosów świetnie sprawdzą się dodatkowe wspomagacze. Wystarczy, że dodasz odrobinę tego do swojego ulubionego szamponu, a zyskasz dodatkowe korzyści.

Sposób na oklapnięte włosy. Ten proszek doda objętości

Rewelacyjnym sposobem na oklapnięte i pozbawione objętości włosy jest soda oczyszczona. Wystarczy, że do szamponu dodasz pół łyżeczki sody oczyszczonej i umyjesz włosy tak, jak zawsze. Soda oczyszczona ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Świetnie łagodzi świąd i redukuje stany zapalne. Działa przeciwbakteryjnie i dokładnie doczyszcza skórę głowy. Soda oczyszczona unosi włosy u nasady i dodaje fryzurze objętości. W przypadku bardzo wrażliwej skóry głowy stosuj sodę oczyszczoną raz na kilka myć.

Sposób na włosy pełne blasku. Dzięki temu koniec z niesfornymi kosmykami

Do szamponu możesz dodać również niewielką ilość olejku rycynowego. To jeden z najbardziej pożądanych składników w pielęgnacji włosów. Jest on pozyskiwany z nasion rącznika pospolitego. Posiada w swoim składzie wiele cennych składników odżywczych taki jak: kwasy tłuszczone, kwas rycynowy, białka oraz witaminę E. Olejek rycynowy dodany do szamponu działa zbawienne na włosy. Wzmacnia strukturę włosów i pobudza je do szybszego wzrostu. Dodatkowo zmiękcza kosmyki i sprawia, że stają się one bardziej lśniące. Przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek i sprawia, że włosy odzyskują zdrowy wygląd. Wystarczy kilka kropel olejku rycynowego dodanego do szamponu, a Twoje włosy zyskają zdrowy blask.

