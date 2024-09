Zawsze dodaję ten składnik do domowego ciasta drożdżowego. Dzięki niemu rozpływa się w ustach, a cała rodzina prosi o dokładkę

Dodaj ten składnik do ciasta drożdżowego. Będzie rozpływać się w ustach

Ciasto drożdżowej to najbardziej klasyczny wypiek, jaki można sobie wyobrazić. Jest szybkie i proste w przygotowaniu. Nie wymaga specjalistycznych składników i nawet bardzo początkujące w pieczeniu osoby dadzą sobie z nim radą. Ciasto drożdżowego daje również szerokie pole do eksperymentowania z dodatkami. Możesz dodać do niego wiórki kokosowe, orzechy, czekoladą i świeże owoce. W każdym wydaniu będzie smakować wybornie.

Jak przygotować ciasto drożdżowe?

Składniki na zaczyn

pół szklanki ciepłego mleka

pół szklanki mąki pszennej

60 gramów świeżych drożdży

odrobina cukru

Składniki na ciasto drożdżowe

4 szklanki mąki pszennej

szklanka mleka

8 żółtek jajek

3/4 szklanki cukru

150 g masła

zaczyn

Zacznij od przygotowania zaczynu. Ciepłe mleko, drożdże, cukier i mąkę dokładnie ze sobą wymieszaj. Całość przykryj bawełnianą ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 20 minut. Na niewielkim ogniu rozpuść masło. W innej misce dokładnie wymieszaj pozostałe składniki. Dodaj zaczyn i ponownie zamieszaj. Przygotowane ciasto drożdżowe odstaw na 1 godzinę. Piecz w piekarniku przez około 30/40 cm w temperaturze ok. 170 stopni.

Oto mój sekretny składnik ciasta drożdżowego. Tak podane smakuje najlpiej

Aby ciasto drożdżowe było jeszcze bardziej mięciutkie i rozpływające się w ustach można dodać do niego rodzynki lub inne suszone owoce namoczone w mleku. Dzięki temu będą one idealnie miękkie i delikatnie. Całe ciasto będzie jeszcze bardziej "mokre" i puszyste. Od kiedy do klasycznego ciasta drożdżowego zaczęłam dodawać suszone owoce namoczone w mleku, to cała rodzina zajada się ze smakiem. Mleko sprawia, że twarde owoce miękną i stają się bardziej delikatne w smaku.

Quiz o jesiennych kwiatach. Tak trudny, że nawet jesieniary polegną na 8. pytaniu Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czesław Niemen śpiewał, że „mimozami jesień się zaczyna”. W Polsce mimozą nazywamy…. Nawłoć pospolitą Chryzantemę Cynię Dalej