Jak zrobić knedle ze śliwkami? Tego składnika nie dodawaj, a będą rozpływać się w ustach. Prosty przepis na knedle

Żeby zrobić pyszne knedle ze śliwkami, potrzebne są dobre składniki. Liczą się odpowiednie ziemniaki oraz śliwki. Jeśli użyjemy niedojrzałych, danie będzie kwaśne i niesmaczne. Dlatego warto zaopatrzyć się w słodkie i mięsiste dojrzałe śliwki. Najlepsze będą węgierki, które dojrzewają z końcem lata. Jeśli chodzi o ziemniaki, z których przygotowujmy ciasto, warto postawić na takie odmiany jak np. tajfun lub bryza.

Przepis na knedle ze śliwkami jest prosty. Wystarczą mąka, ziemniaki, śliwki, masło, cukier, sól, bułka tarta oraz odrobina cynamonu (opcjonalnie). Wiele osób dodaje także jajko, ale jeśli go nie użyjemy, to knedle będą delikatniejsze. Oto jak krok po kroku zrobić, knedle ze śliwkami.

Składniki: 500 g ziemniaków, 150 g mąki pszennej i ziemniaczanej (pół na pół), 200 g śliwek, 100 g bułki tartej, 100 g masła oraz cukier, sól i cynamon do smaku, a także woda do gotowania.

Przygotowanie: Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, odcedź i ugnieć na purée. W międzyczasie przygotuj śliwki: umyj i wydryluj, starając się nie przepoławiać śliwek do końca. Do ostudzonych ziemniaków dodaj szczyptę soli oraz stopniowo mąki. Składniki wymieszaj i połącz w jednolite ciasto. Może okazać się, że nie trzeba będzie dodawać całej porcji mąki (im mniej tym ciasto delikatniejsze). Następnie uformuj wałek. Odcinaj niewielkie kawałki ciasta, formuj z nich na dłoni placuszki. Na środku każdego ułóż śliwkę, oprósz odrobinę cynamonem oraz cukrem – jeśli owoce są za mało słodkie. Zlep brzegi i uformuj kształtne kulki. W międzyczasie zagotuj wodę, posól ją. Knedle partiami wrzucaj do wrzątku, gotuj ok. 3 minuty od wypłynięcia. Delikatnie wyjmuj łyżką cedzakową na półmisek. Na patelni roztop masło, dodaj bułkę tartą i podgrzewaj, aż się zrumieni. Pododawaj knedle ze zrumienioną bułka tartą i masłem. Możesz także ugotowane knedel podsmażyć z bułką tartą na maśle.

