Dodaję szczyptę sody do szamponu. To niesamowite, co dzieje się z moimi włosami. Domowy sposób na piękne włosy

Sposób na lśniące i pełne objętości włosy. Dodaj do szamponu sodę oczyszczoną

Lśniące i zdrowe włosy to marzenie wielu kobiet. Niestety, stylizacja na gorąco, farbowanie oraz warunki atmosferyczne skutecznie osłabiają ich kondycję oraz sprawią, że tracą one swój blask. Kluczem do pięknych włosów jest regularna i dobrze dobrana pielęgnacja. Okazuje się jednak, że wcale nie musisz wydawać fortuny na drogie kosmetyki do włosów, równie dobrze sprawdzą się domowe sposoby. Jednym z najciekawszych trików jest dodanie sody oczyszczonej do ulubionego szamponu. Soda oczyszczona kojarzy się głównie z rewelacyjnym środkiem do sprzątania i dodatkiem do gotowania. Dodaj ją do szamponu, a zdziwisz się, jak pięknie będą wyglądać Twoje włosy. Soda oczyszczona doda im blasku, wygładzi niesforne kosmyki oraz podniesie je u nasady. Co więcej, regularnie stosowanie sody oczyszczonej podczas mycia głowa redukuje przetłuszczanie się włosów i skóry.

Jak stosować sodę oczyszczoną na włosy?

Przygotuj swój ulubiony szampon i delikatnie rozcieńcz go z wodą. Do tak przygotowanej mieszanki dodaj szczyptę sody. Wystarczy niewielka ilość, aby była ona skuteczna. Umyj skórę głowy, a resztę przygotowanej mieszanki wetrzyj we włosy. Nie stosuj sody oczyszczonej na świeżo farbowane włosy, może ona bowiem przyspieszyć proces spłukiwania się koloru.

Sposoby na gładkie włosy. Czym jest laminowanie włosów?

Laminowanie włosów to metoda, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna. Laminacja to nic innego ja pokrywanie powierzchni włosa specjalnym ochronnym materiałem, który chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią. Włosy najczęściej laminuje się u fryzjera i wykorzystywana jest w tym celu keratyna. Kosmyki stają się bardziej odżywione, wygładzone oraz bardziej elastyczne. Laminację włosów możesz przeprowadzić również w domowych warunkach. W tym celu najlepiej jest sięgnąć po żelatynę.

Laminacja włosów żelatyną. Krok po kroku

Laminowanie włosów żelatyną to rewelacyjny domowy zabieg. W ten sposób poprawisz ich kondycję i sprawisz, że odzyskają swój naturalny blask. Domowe laminowane włos to tani sposób, by szybko stały się one zdrowsze i ładniejsze. Jak laminować włosy żelatyną?

Porządnie umyj włosy i skórę głowy.

Do szklanki wsyp 1 łyżkę żelatyny i 3 łyżki gorącej, przegotowanej wody. Całość porządnie wymieszaj aż żelatyna się rozpuści.

Do tak przygotowanej mieszanki dodaj 1 łyżkę ulubione maski do włosów lub odżywki. Ponownie wszystko razem wymieszaj.

Domową mieszankę nałóż na włosy wcierając ją w każdy kosmyk.

Owiń włosy folią i załóż na nie czepek. To wszystko owiń jeszcze ręcznikiem.

Odczekaj około 30/40 minut i wszystko dokładnie zmyj.