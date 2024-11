Dogłębnie nawilżona, szczęśliwa skóra

Romantyczne perfumy nie tylko na prezent. Te zapachy to coś więcej niż aromaty zamknięte we flakonach

Aquaxyl™ - składnik nawilżający przyszłości

Jego przełomowe działanie (przebadane i opatentowane) to technologia Hydro Concept opierająca się na na 3 mechanizmach nawilżenia:

Mechanizm 1: Odbudowa warstwy hydrolipidowej przez wzrost syntezy ceramidów w skórze, które uspójniają i uelastyczniają naskórek

Mechanizm 2: Nawodnienie skóry dzięki syntezie kwasu hialuronowego i wzrostowi naturalnego czynnika nawilżającego

Mechanizm 3: Maksymalizacja nawodnienia, dzięki homogenicznemu rozprowadzeniu wody w skórze

Poznaj całą gamę produktów z serii Aqua Zone

LEKKI KREM-ŻEL NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ

Lekka konsystencja i jednocześnie bogata formuła kremu zapewnia dogłębne nawilżenie, odżywienie i regenerację. Twoja skóra nabierze blasku i zyska wzmocnioną barierę hydrolipidową. Efekt nawilżonej skóry to zasługa trzech składników - Aquaxylu, kwasu hialuronowego i hemiskwalanu. Idealny pod makijaż. Nie zatyka porów. Nie obciążający. Idealny dla cery tłustej i mieszanej.

KREM GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ

Odkryj wyjątkowe nawilżenie Aqua Zone w kremie na dzień. Aksamitna formuła dba o podstawową potrzebę skórę - nawilżenie. Mieszanka roślinnych składników aktywnych minimalizuje transepidermalną utratę wody z naskórka, odżywia i regeneruje. Zapewnia komfort i wzmacnia nawet bardzo suchą i problematyczną skórę. Idealny pod makijaż. Koi. Wspiera BHL.

KREM ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY NA NOC

Odkryj krem Aqua Zone, który zapewni Twojej skórze wsparcie w nocy. Dzięki takim składnikom jak: Aquaxyl, ceramidy oraz olej ryżowy skóra otrzyma zastrzyk dogłębnego nawilżenia i odżywienia, a warstwa rogowa naskórka zostanie wzmocniona. Dodatkowo, zawartość protein ryżu zadba o minimalizację oznak starzenia wynikających z odwodnienia oraz pobudzi produkcję kolagenu. Nałóż krem na noc, a rano Twoja skóra Ci podziękuje.

Prawidłowe, dokładne, a jednocześnie delikatne oczyszczanie twarzy to kluczowy element codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry. W odpowiedzi na te potrzeby Hagi wprowadza Nowość - aksamitną piankę do mycia twarzy z serii Aqua Zone, która idealnie uzupełnia najnowszą linię nawilżającą. Wyjątkowa formuła zapewnia głębokie oczyszczenie, jednocześnie dbając o kondycję skóry i jej nawilżenie. To doskonały wybór dla osób, które cenią skuteczność połączoną z delikatnością.

Wypróbuj Nowość i ciesz się wyjątkową pielęgnacją każdego dnia!

Zanurz twarz w aksamitnej pianie. Poczuj, jak odżywcza pianka myje i pielęgnuje Twoją skórę, przynosząc jej odświeżenie, nawilżenie i ukojenie.

NOWOŚĆ!

NATURALNA PIANKA DO MYCIA TWARZY

Pianka do mycia twarzy AQUA ZONE to siła natury w delikatnej formule. Głęboko oczyszcza, usuwa makijaż i zanieczyszczenia, jednocześnie dbając o barierę hydrolipidową skóry. Innowacyjny kompleks AQUAXYLTM wraz z gliceryną roślinną zapewnia intensywne nawilżenie, podczas gdy proteiny ryżowe i olej migdałowy odżywiają i regenerują. Dodatek pantenolu ukoi i złagodzi naskórek. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym suchej, bardzo suchej i wrażliwej.

NATURALNE MASŁO DO DEMAKIJAŻU

Formuła masła została stworzona, aby w łatwy sposób usunąć makijaż i filtry przeciwsłoneczne. Delikatnie rozpuszcza zanieczyszczania i oczyszcza skórę. Nie zostawia po sobie tłustego filmu. Do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, odpowiedni dla wrażliwej okolicy oczu.

NATURALNY PŁYN MICELARNY

Łagodny płyn micelarny skutecznie oczyści i zadba o Twoją skórę. Delikatna formuła to połączenie miceli, które przyciągają do siebie makijaż, filtry przeciwsłoneczne i inne zanieczyszczenia, a składniki pochodzenia naturalnego zadbają o profilaktykę zdrowej skóry. Nie narusza bariery hydrolipidowej.

NATURALNY ŻEL-GALARETKA DO MYCIA TWARZY

Sprężysta galaretka zmienia się w puszystą piankę, która dogłębnie oczyszcza skórę twarzy, ale nie pozostawia jej ściągniętej. Duet dwóch składników aktywnych: Aquaxylu i pantenolu zadba o naturalną barierę hyrolipidową oraz nawilżenie. Żel-galaretka Aqua Zone to idealny kosmetyk myjący dla każdego typu cery, nawet dla skóry suchej i wrażliwej. Usuwa makijaż i SPF 50+.

NATURALNY PEELING DROBNOZIARNISTY

Łagodny peeling to delikatna formuła oparta na mocy ziarenek ryżu. Kosmetyk dba o odpowiedni cykl złuszczania skóry i zabezpiecza naskórek przed podrażnieniem. Pozostawia skórę gładką, miekką i gotową na dalsze kroki pielęgnacyjne.

NATURALNY TONIK-ESENCJA

Łagodny tonik Aqua Zone to lekka emulsja przywracająca skórze naturalne pH oraz nawilżenie. Mleczny kosmetyk to połączenie składników aktywnych, które przywracają komfort i gładkość skóry przygotowując ją na kolejne kroki pielęgnacji. Szybko wchłaniająca się formuła będzie idealna dla miłośników wieloetapowych pielęgnacji, ale także dla osób ceniących długotrwałe nawilżenie.