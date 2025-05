Dolce Vita – nowa kolekcja szczotek do włosów Olivia Garden

Polki pobiegną do Biedronki. W promocji oryginalne, arabskie perfumy za 40 zł. Dubajskie zapachy od uznanego domu perfumeryjnego. Tylko do soboty! Tak pachnie lato w krainie baśni

Inspirowana włoskimi krajobrazami i smakami edycja Dolce Vita celebruje radość z codziennych chwil, wprowadzając do codziennej rutyny element koloru i lekkości. Szczotki Fingerbrush z limitowanej kolekcji dostępne są w czterech wyrazistych wersjach kolorystycznych: Pink Granita – jak słodki, różowy sorbet jedzony na sycylijskiej plaży, Orange Spritz – musujący, cytrusowy odcień przywodzący na myśl popołudniowe aperitivo, Blue Sky – głęboki błękit spokojnego nieba nad Toskanią, Green Pistachio – świeża, apetyczna zieleń włoskich pistacji. Każda wersja zachwyca nie tylko barwą, ale też eleganckim wykończeniem i wyważoną formą. To manifest radości, kobiecości i stylu. Marka składa ukłon w stronę kobiet, które celebrują małe przyjemności i chcą czuć się piękne w każdej chwili.

Sercem szczotki Dolce Vita pozostaje technologia Fingerbrush, którą pokochały kobiety na całym świecie. Co ją wyróżnia? Połączenie naturalnego włosia dzika i elastycznych włókien nylonowych, które rozczesują włosy bez bólu i uszkodzeń. Delikatna, giętka konstrukcja, która dopasowuje się do kształtu głowy i minimalizuje ciągnięcie. Idealna do wykańczania fryzury po stylizacji – dodaje włosom miękkości, wygładza i nadaje naturalny połysk. To szczotka, która dba nie tylko o włosy, ale i o dobre samopoczucie podczas codziennej pielęgnacji.

Autor: materiały prasowe Olivia Garden