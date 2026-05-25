Douglas rusza ze szkołą pielęgnacji. Nowa usługa dostępna w 50 perfumeriach

NOWY WYMIAR DORADZTWA BEAUTY

Szkoła Pielęgnacji to 60-minutowa, indywidualna konsultacja pielęgnacyjna, podczas której eksperci DOUGLAS — przy wsparciu nowoczesnego urządzenia beauty hi-tech — przeprowadzają szczegółową analizę skóry i pomagają stworzyć rutynę dopasowaną do jej realnych potrzeb.

Nowa usługa wpisuje się w rosnący trend świadomej pielęgnacji oraz personalizacji doświadczeń beauty. W świecie przesyconym trendami i ogromną liczbą produktów konsumenci coraz częściej oczekują konkretnych rekomendacji opartych na analizie potrzeb skóry, a nie wyłącznie chwilowej popularności produktów.

PIELĘGNACJA „NA MIARĘ”

Podczas konsultacji klient otrzymuje nie tylko analizę kondycji skóry, ale także indywidualne rekomendacje dotyczące codziennej pielęgnacji, składników aktywnych oraz produktów najlepiej odpowiadających potrzebom skóry. Całość doświadczenia dopełnia ekspresowy makijaż wykonany kosmetykami DOUGLAS Collection. Koszt usługi wynosi 129 zł i można ją zakupić w perfumeriach stacjonarnych.

Szkoła Pielęgnacji obejmuje:

kompleksową diagnostykę skóry,

indywidualną konsultację pielęgnacyjną,

rekomendację rutyny pielęgnacyjnej,

możliwość testowania produktów,

ekspresowy makijaż DOUGLAS Collection.

BEAUTY JAKO DOŚWIADCZENIE

Nowa usługa wpisuje się w rozwój segmentu experiential beauty oraz rosnącą rolę profesjonalnego doradztwa w procesie zakupowym. DOUGLAS konsekwentnie rozwija ofertę usług beauty, stawiając na połączenie technologii, personalizacji i eksperckiego doświadczenia.

Szkoła Pielęgnacji to nie tylko konsultacja, ale przede wszystkim praktyczna wiedza, która pomaga lepiej zrozumieć potrzeby własnej skóry — i świadomie budować codzienną pielęgnację.