Dowiedz się jak wspierać pielęgnację skóry trądzikowej od podstaw

Kobiety pobiegną do Rossmanna. W promocji hitowy krem za mniej niż 40 zł. Wygładza zmarszczki niczym botoks. Ekstrakty działające na poziomie międzykomórkowym

Wygląd skóry często zależy od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Każda skóra ma swoje indywidualne potrzeby i dlatego wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Choć zmiany trądzikowe należą do najczęstszych oraz mocno wpływających na samoocenę problemów skórnych, można je złagodzić poprzez zapewnienie swojej skórze prawidłowej pielęgnacji dopasowanej do jej szczególnych potrzeb. Dowiedz się, co możesz zrobić, aby wesprzeć skórę ze skłonnościami trądzikowymi.

1. Styl życia ma znaczenie

Pielęgnacja skóry trądzikowej rozpoczyna się wraz z zadbaniem o swój cały organizm. Tempo współczesnego świata jest szybkie. Niezbilansowana dieta, zbyt mała ilość snu czy też brak czasu na odpowiednią rutynę pielęgnacyjną wpływają na wygląd skóry. Chcąc zadbać o jej stan (a także o poprawę swojego samopoczucia) warto małymi krokami, i w zgodzie z samym sobą, wprowadzić zmiany, choćby w swojej diecie. Istotnym jest tutaj upewnienie się, że dostarcza ona organizmowi odpowiednie składniki, w tym antyoksydanty np. witaminy A, C, E, beta-karoten czy flawonoidy oraz mikroelementy, jak selen.

Zobacz także: Druga odsłona kampanii “Lekcje Wartości” L’Oréal Paris z Julią Wieniawą - Narkiewicz

2. Nie zapomnij o wodzie

Zarówno latem, jak i zimą wypijanie zalecanych ilości wody, dostosowanych do naszej masy ciała, aktywności oraz czynników zewnętrznych, ma nieoceniony wpływ na całe ciało. Szczególnie ważne także w przypadku pielęgnacji cery trądzikowej, kiedy znaczenie ma nawilżenie skóry również od wewnątrz.

3. Dostosuj swoją rutynę pielęgnacyjną

Każda skóra jest inna i wymaga indywidualnego podejścia do pielęgnacji. Gama Cleanance marki Eau Thermale Avène oferuje produkty będące połączeniami innowacyjnych składników aktywnych, dobranych pod kątem ich skuteczności w dbaniu o skórę skłonną do trądziku.

Nowy CLEANANCE AQUA-GEL MATUJĄCY to produkt dla młodzieży oraz osób dorosłych, które określają swoja skórę jako mieszaną, tłustą, skłonną do niedoskonałości. Po zastosowaniu żelu cera jest zmatowiona, intensywnie nawilżona, a pory widocznie zmniejszone. Monolauryna w zawarta w żelu zmniejsza wydzielanie sebum, a niacynamid i pre-tokoferyl działają antyoksydacyjnie. CLEANANCE AQUA-GEL ma wyjątkowo lekką, świeżą, nieklejącą się konsystencję, dzięki czemu idealnie sprawdzi się pod makijaż. Ekonomiczne opakowanie pozwala cieszyć się zmatowioną i mocno nawilżoną skórą przez długi czas.

i Autor: materiał prasowy Avene

Wyjątkowe, dwutorowe działanie CLEANANCE COMEDOMED koncentrat przeciw niedoskonałościom widoczne jest już po 7 dniach1 regularnego stosowania. Nie tylko redukuje istniejące niedoskonałości, ale skutecznie zapobiega ich nawrotom2. W pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku wyjątkowo ważne jest, by działać nie tylko na widoczne zmiany trądzikowe, ale także hamować pojawianie się nowych. W CLEANANCE COMEDOMED takie działanie wykazuje opatentowany składnik aktywny Comedoclastin™, działa już u źródła zmian trądzikowych, na poziomie niewidocznych mikrozaskórników. CLEANANCE COMEDOMED jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę skłonną do trądziku. Posiada wyjątkowo lekką, płynną konsystencję, bez tłustego wykończenia.

4. Nie zostawaj sama

Zmiany trądzikowe mogą powodować nie tylko dyskomfort fizyczny, ale również znacząco wpływać na samopoczucie i samoocenę. Ważnym jest, aby w razie problemów trądzikowych skorzystać z pomocy specjalisty dermatologa, kosmetologa czy porady dermokonsultanta. Ekspert pomoże w zrozumieniu problemu oraz w dobraniu odpowiedniej pielęgnacji, której wdrożenie przyniesie zauważalną poprawę.