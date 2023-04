Drobne upominki na Wielkanoc 2023, które sprawią radość bliskim. Zdradzamy, co warto podarować

Moda na lato 2023! To przypomni Ci wakacje z dzieciństwa. Co będzie modne?

Marka Rituals na Wielkanoc przygotowała wyjątkowe zestawy prezentowe. To urocze pisanki, w których znajdziesz bestsellerowe produkty marki.

Easter Egg Gift Set to piękny zestaw zapakowany w kultowe pudełko w kształcie jajka. Każdy zestaw zawiera żel pod prysznic, balsam do ciała oraz mgiełkę do ciała i włosów.- Niezależnie od tego, czy świętujesz z rodziną i przyjaciółmi przy niedzielnym obiedzie czy wielkanocnym śniadaniu, spraw gospodarzom uroczą niespodziankę. Wyraź swoją wdzięczność, ofiarowując im tej wiosny chwilę przyjemności wraz z nową, luksusową ofertą produktów pielęgnacyjnych. Jeśli szukasz nietuzinkowego prezentu, który zaskoczy i zachwyci, idealnym wyborem będziesz nasz zestaw podarunkowy unisex z limitowanej edycji w formie Wielkanocnego Jajka. Ta nowa interpretacja tradycyjnych jajek z czekolady urozmaici zabawę podczas poszukiwania prezentów od zajączka. Prezent ten to nie tylko chwila radości z otrzymania i rozpakowywania upominku – jego zawartość będzie cieszyć o wiele dłużej. Tak po prostu okaż bliskiej osobie, jak bardzo Ci na niej zależy. Spraw jej przyjemność wręczając zestaw kosmetyków do ciała wzbogaconych energetyzującymi ekstraktami ze słodkiej pomarańczy i drzewa cedrowego - czytamy na stronie marki Rituals. Te urocze "jajeczka" to genialny pomysł na drobny upominek dla bliskich. Jeszcze zdążysz z ich zakupem.

i Autor: materiały prasowe Rituals

