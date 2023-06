Druga edycja akcji WSZECH CZASÓW Samarité! Wymień swój obecny krem do twarzy na kultowy krem, który sprzedaje się co 7 minut

Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Jeżeli Twoje imię zaczyna się na tę literę to los zgotuje Ci prawdziwe piekło. Słowiańskie znaczenie imion

Samarité to obietnica, która zawsze się spełnia, zatem – zgodnie z obietnicą – wraca akcja KREM ZA KREM! Przez kolejne dwa tygodnie każdy, kto odeśle marce swój dotychczasowy krem do twarzy , otrzyma w zamian DIVINE CREAM, który jest lekki jak krem na dzień, bogaty jak krem na noc i odżywczy jak krem pod oczy. Ten niesamowity kosmetyk zawiera aż 33 cenne naturalne ekstrakty, 93% składników pochodzenia naturalnego, 0% olejów, 0% kontrowersyjnych składników oraz 0% sztucznych substancji zapachowych. Dzięki temu DIVINE CREAM idealnie poprawia kondycję skóry i ją odmładza, dogłębnie nawilża przez 48 h, redukuje zmarszczki, wyraźnie liftinguje i natychmiastowo wyrównuje koloryt, nadając skórze zdrowy wygląd. Może być stosowany do każdego rodzaju skóry, nawet tej wymagającej: suchej, tłustej, mieszanej i wrażliwej. Akcja KREM ZA KREM to doskonała okazja, aby poznać jego boskie działanie.

Zobacz także: Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Jeżeli Twoje imię zaczyna się na tę literę to los zgotuje Ci prawdziwe piekło. Słowiańskie znaczenie imion

Jak wymienić swój obecny krem na DIVINE CREAM Samarité?

Akcja „KREM ZA KREM VOL. II” trwa w dniach 1 - 15.06.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. W tym okresie wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie internetowej i w ciągu 48 godzin od tego momentu wysłać na wskazany w regulaminie adres swój obecny krem do twarzy (z wyłączeniem kosmetyków Samarité). Krem może być pełny, częściowo zużyty, bądź zużyty do końca, ale ważne, by jego cena regularna wynosiła minimum 80 zł. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania kremu do twarzy od Ciebie, Samarité wymieni go na kultowy DIVINE CREAM o wartości 149,99 zł. Uwaga, w tej akcji możesz wziąć udział tylko teraz i tylko raz. Nie czekaj! Liczba kremów jest ograniczona

i Autor: Materiały prasowe Samarite