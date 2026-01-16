Drunk Elephant prezentuje nowy kierunek rozwoju w kampanii „Please Enjoy Responsibly”

„Pielęgnacja działa lepiej, gdy jest stosowana z intencją”

Składy wszystkich produktów Drunk Elephant są wolne od składników, które często stanowią źródło powszechnych problemów skórnych lub mogą zakłócać skuteczność formuł. Kosmetyki Drunk Elephant powstały z myślą o osobach, które podchodzą do pielęgnacji świadomie i dążą do długofalowego zdrowia skóry. Zabiegany konsument Drunk Elephant może stworzyć spersonalizowaną, skuteczną rutynę, która zapewnia promienny wygląd cery. Niezależnie od tego, czy wybiera się do pracy, na wieczorne wyjście, czy planuje spokojny wieczór self-care w domu, Drunk Elephant daje klientom narzędzia do podejmowania przemyślanych decyzji pielęgnacyjnych, aby mogli czuć się najlepiej w każdej sytuacji.

„Skuteczność i charakter w jednym słoiczku”

„Please Enjoy Responsibly to zaproszenie do innego spojrzenia na pielęgnację skóry, do stosowania skutecznych substancji aktywnych, wspierania naturalnej bariery ochronnej skóry oraz przyjęcia długofalowego podejścia do jej zdrowia” – mówi Tiffany Masterson, założycielka Drunk Elephant.„Kampania wnosi klarowność do filozofii, która kształtowała naszą markę od samego początku. Nie mogłabym być bardziej podekscytowana możliwością nawiązania dialogu zarówno z naszą wieloletnią społecznością, jak i z osobami, które dopiero odkrywają Drunk Elephant”.

„Drunk Elephant od zawsze zachowuje zdyscyplinowane podejście do tworzenia formuł oraz spójną filozofię dbałości o długofalowe zdrowie skóry. Od pierwszego produktu zasada była prosta: wszystko, czego skóra potrzebuje i nic, co jest dla niej zbędne” - mówi Barbara Calcagni, President, Global Brands Drunk Elephant, NARS & Dr. Dennis Gross Skincare. „Wchodzimy w kolejny rozdział historii Drunk Elephant, a nowa kampania podkreśla nasze zobowiązanie wobec społeczności konsumentów, dla których liczy się zarówno jakość składników, jak i potwierdzona skuteczność”.

Drunk Elephant zaktualizował swoje ekspozycje merchandisingowe w punktach sprzedaży oraz kanały społecznościowe, aby odzwierciedlały nowy charakter brandu.

i Autor: Drunk Elephant / Materiały prasowe