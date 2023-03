Dzień Kobiet 2023. Nie bój się swojej wyjątkowości

Celebruj ten dzień najlepiej jak potrafisz i zrób sobie prezent, który podkreśli Twoją kobiecość (albo podrzuć tę listę komuś, kto powinien obdarować Ciebie). Wybierz te produkty, które pozwolą Ci zadbać o siebie i poczuć się jak prawdziwa królowa!

ŹRÓDŁO MŁODOŚCI NIEJEDNO MA IMIĘ

Jak najdłużej chcemy cieszyć się pięknem i młodym wylądem. Najbardziej skupiamy się na twarzy, a mówi się, że wiek zdradzają dłonie i …. dekolt. I choć fontanna wiecznej młodości to mit, istnieją produkty, które skutecznie poradzą sobie z oznakami starzenia. EISENBERG Paris Neck, Bustline and Breast Cream to krem do pielęgnacji szyi, biustu i dekoltu. Wyjątkowa kuracja przeciwstarzeniowa zapewnia głębokie nawilżenie, regenerację oraz wzmacnia elastyczność i jędrność skóry. Skórę dopieszczają dobroczynne składniki aktywne, takie jak: wyciąg z komórek macierzystych lotosu japońskiego, kwas hialuronowy, wyciąg ze skrzypu polnego oraz silny składnik przeciwzmarszczkowy i przeciwstarzeniowy – adenozyna. Na twarz rekomendujemy zabieg niczym z salonu kosmetycznego - Yoskine Mesotherapy Krem przeciwzmarszczkowy mezo-wypełniający. Krem na noc o fenomenalnej mocy wypełniania nawet głębokich zmarszczek grawitacyjnych i rozprasowywania powierzchniowych zmarszczek mimicznych. Silnie regeneruje, wygładza oraz ujędrnia skórę podczas snu.

W pielęgnacji przeciwstarzeniowej okolic oczu, najlepiej poradzi sobie IWOSTiN AGE LIFT Krem pod oczy. Bogaty w kwas hialuronowy i peptydy krem przeciwzmarszczkowy właściwie pielęgnuje delikatną skórę wokół oczu. Innowacyjna formuła stymuluje produkcję kolagenu, poprawia elastyczność oraz skutecznie zapobiega utracie wody z naskórka.

EISENBERG Paris Neck, Bustline and Breast Cream 749 zł/100 ml – Produkty EISENBERG Paris dostępne stacjonarnie w perfumeriach sephora i na sephora.pl| Yoskine Mesotherapy Krem przeciwzmarszczkowy mezo-wypełniający 149,99 zł/50 ml | IWOSTiN AGE LIFT Krem pod oczy 69 zł/15 ml

WEWNĘTRZNE WSPARCIE KOBIECEJ SIŁY

Pamiętaj, że w walce z upływem czasu, ważne jest też wsparcie organizmu od wewnątrz. Medilâge anti âge 450 zł/30 kapsułek to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. To zaawansowana metoda suplementacji, w której wszystkie składniki preparatów zostały dobrane ze szczególną starannością i opatentowane, a ich działanie potwierdzone badaniami. Za to REMÉ Kolagenowa formuła piękna to wyjątkowy suplement, zawierający wysoko przyswajalny przez organizm VERISOL®, czyli specjalną kompozycję peptydów kolagenowych. Podawany doustnie pielęgnuje skórę, włosy i paznokcie od wewnątrz. Redukuje widoczność zmarszczek oraz cellulitu i poprawia elastyczność skóry. Suplementy stosowane regularnie pozwolą Ci zachować młodość na dłużej!

Medilâge anti âge 450 zł/30 kapsułek | REMÉ Kolagenowa formuła piękna ok. 80 zł/150 g(30 porcji)

JEST W(SPA)NIALE!

Dla wyjątkowych chwil relaksu zarezerwuj sobie koniecznie te dwa produkty, których używanie przywodzi na myśl prawdziwy luksus. ZO® Skin Health Recovery Crème to nie tylko skuteczne i długotrwałe nawilżenie, ale też niesamowicie przyjemna konsystencja. Zapewnia szybką ulgę poprzez zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody, wspomagając naturalną zdolność skóry do detoksykacji i dostarczania składników odżywczych do jej komórek. Wzmacnia barierę ochronną skóry, umożliwia naturalne procesy naprawcze i regeneracyjne, dzięki czemu skóra zyskuje bardziej młodzieńczy wygląd. Zwiększa sprężystość skóry łagodząc jednocześnie widoczne zaczerwienienia. Nuxe Huile Prodigieuse® Florale to prawdziwa oda do kobiecości, która swoją zmysłowość zawdzięcza słodkiemu i świeżemu zapachowi. Kultowy olejek pielęgnacyjny, bogaty w składniki odżywcze głęboko regeneruje skórę pozostawiając satynowe wykończenie. Oszałamiający zapach to bukiet intensywnych nut kwiatowych, w tym kwitnącej magnolii. Kwiatowe serce spotyka się z nutą białego piżma i ostrymi nutami cytrusów.

ZO® Skin Health Recovery Crème 585 zł/50 ml | Nuxe Huile Prodigieuse® Florale 136 zł/100 ml

SERA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Jeśli jesteś fanką efektu glow i potrzebujesz rozświetlenia skóry, w ten wyjątkowy dzień zdecyduj się na serum, które nie ogranicza się do jednej formy witaminy C! Sesderma C-VIT 5 Serum liposomowe to innowacyjny dermokosmetyk, który koncentruje całą moc antyoksydacyjną tego aktywnego składnika w jednej formule. Łączy 5 różnych rodzajów witaminy C, które działają przeciwstarzeniowo, odżywiająco i rozświetlająco. Dzięki nanotechnologii, składniki aktywne docierają do najgłębszych warstw skóry. Natomiast jeżeli walczysz z przebarwieniami, postaw na Garnier Vitamin C Super Serum redukujące przebarwienia. Zapewnia efekt gładkiej, ujednoliconej cery pełnej zdrowego blasku, wyraźnie zmniejszając przebarwienia i wyrównując koloryt. Pierwsze serum z silnie skoncentrowaną 3,5% formułą [witamina C* + niacynamid + kwas salicylowy), pomoże Ci zredukować przebarwienia już w 6 dni i uwolnić naturalny blask skóry.

Sesderma C-VIT 5 Serum liposomowe 218 zł/30 ml | Garnier Vitamin C Super Serum 44,99 zł/30 ml

i Autor: Materiały prasowe pielęgnacja