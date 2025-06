Dzień Ojca 2025. Wyjątkowy prezentownik dla najlepszego taty

Obchody Dnia Ojca mogą przybierać różne formy, w zależności od naszych możliwości i preferencji naszych ojców. Najważniejsze jest jednak to, aby ten dzień był dla nich wyjątkowy i pokazywał, jak bardzo ich cenimy. Możemy zacząć od przygotowania pysznego śniadania, które zjemy wspólnie przy rodzinnym stole. Nic tak nie cieszy jak domowe jedzenie przygotowane z sercem. Po śniadaniu warto zaplanować wspólną aktywność. Jeśli pogoda dopisuje, idealnym pomysłem będzie rodzinny spacer po lesie lub parku, wycieczka rowerowa albo piknik na świeżym powietrzu. Można też zorganizować grilla w ogrodzie i zaprosić najbliższych. Wspólnie spędzony czas na łonie natury to doskonała okazja do rozmów i budowania wspomnień.

Jeśli nasz tata jest fanem sportu, możemy zabrać go na mecz jego ulubionej drużyny lub wspólnie obejrzeć transmisję ważnego wydarzenia sportowego w telewizji. Emocje dzielone z bliskimi smakują najlepiej! Dla taty-majsterkowicza świetnym pomysłem będzie wspólne wykonanie jakiegoś projektu DIY w garażu lub ogrodzie. Może to być budka dla ptaków, nowa półka na książki albo naprawa czegoś, co od dawna czekało na swoją kolej. Taka wspólna praca daje dużo satysfakcji i wzmacnia więzi. Jeżeli nasz tata preferuje spokojniejsze formy spędzania czasu, możemy zaproponować mu wspólną lekturę książki, obejrzenie ulubionego filmu lub serialu albo partyjkę szachów czy innych gier planszowych. Ważne jest, aby dostosować plan dnia do jego zainteresowań i potrzeb.

Nie zapominajmy również o drobnych upominkach, które mogą sprawić naszym ojcom radość. Nie chodzi o drogie prezenty, ale o gest pamięci i uwagi. Może to być ulubiona książka, płyta z muzyką jego młodości, nowa wędkarska przynęta (jeśli jest wędkarzem) albo własnoręcznie wykonana kartka z życzeniami. Czasami najprostsze gesty są najbardziej wartościowe. Wieczorem warto usiąść razem do uroczystej kolacji i powspominać wspólnie spędzone chwile oraz opowiedzieć o tym, jak wiele dla nas znaczą nasi ojcowie. To doskonała okazja do wyrażenia swoich uczuć i podziękowań za wszystko, co dla nas zrobili. Dzień Ojca to święto miłości, szacunku i rodzinnego ciepła – celebrujmy je w pełni!

Pomysły na podarunki na Dzień Ojca

Coś dla zdrowia

Natu Care - Kolagen Premium 5000 mg, kakao

Skoncentrowana formuła z hydrolizowanym kolagenem rybim w postaci proszku w wygodnych saszetkach. Delektuj się pysznym smakiem naturalnego kakao. Idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji, wspierające jędrną i promienną skórę (witamina C) oraz wzmacniające włosy i paznokcie.

Głęboki smak naturalnego kakao, bez rybiego posmaku

Norweski kolagen Seagarden z badaniami klinicznymi

Przebadany przez laboratorium J.S Hamilton

Bez cukru, glutenu, laktozy, konserwantów i zbędnych dodatków

100% naturalny skład, bez sztucznych aromatów

Coś dla zmysłów

Dyfuzor zapachowy The Perfume Genie - 469 zł - RITUALS

„Przekształć swój dom w azyl, korzystając z Perfume Genie, naszego innowacyjnego i inteligentnego dyfuzora zapachowego, którego pracę można kontrolować za pomocą smartfona. Urządzenie wypełnia zapachem pomieszczenia o powierzchni do 50 m², oferuje możliwość wielokrotnego napełniania i jest dostępne w dwóch stylowych kolorach.”

Co sprawia, że jest wyjątkowy

Zdalne sterowanie przy użyciu smartfona

Spersonalizowane harmonogramy

1 wkład to aż do 270 godzin zapachu

Kilian Paris - The Liquors Angels Share

Angels’ Share - Tak jak Mistrz Perfumiarstwa, który tworzy unikatowe akordy i esencje w perfumach, również i Master Blender dobiera idealne proporcje eaux-de-vie, aby w rezultacie otrzymać wyjątkowy koniak. Dzięki temu, że perfumy Angels’ Share zawierają esencję koniaku pozyskaną z tego trunku, ich sok otrzymał naturalną karmelową barwę. Kompozycję otwiera nuta olejku koniaku, osadzona na mieszance absolutu dębu, esencji cynamonu i absolutu fasolki tonka. Następnie, wyczuwane w niej długotrwałe nuty drewna sandałowego, pralinek i wanilii, przepysznie wieńczą całość, tworząc tym samym wyjątkowe połączenie, które mogło powstać jedynie z myślą o aniołach.

Nuty zapachowe: Koniak, Orzech laskowy i Drewno dębu

Rodzina zapachowa: Likiery

Perfumiarz: Benoist Lapouza

Zapach do samochodu - 99 zł

Życie jest podróżą – ciesz się nią z zapachem do samochodu opartym na zwiększającym pewność siebie aromacie nut bursztynowych i piżma. Zapach wystarcza na 6–8 tygodni i aktywowany jest przez strumień powietrza z kratki nawiewu. Zapach do samochodu wyposażony jest w stylowy drewniany uchwyt, który można z łatwością wykorzystać ponownie po zakupieniu wkładu uzupełniającego.

The Ritual of Sakura - Zestaw podarunkowy M - 185 zł

Ten wyjątkowy zestaw podarunkowy to doskonały prezent dla przyjaciół, rodziny albo po prostu dla siebie! Zawiera piankę pod prysznic w żelu, świecę zapachową, krem do ciała oraz peeling do ciała. Celebruj każdy dzień jako nowy początek, wraz z produktami stworzonymi w oparciu o wyjątkowe składniki: kwiat wiśni i mleko ryżowe. Wykorzystaj ponownie wspaniałe pudełko, w którym znajdują się produkty, przechowując w nim zdjęcia, listy lub inne drobiazgi.