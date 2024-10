Dziewczyno, ODETCHNIJ! – ruszyła kampania so!flow

To już pora na ukochany przez Polki składnik przecizmarszczkowy. Co musisz wiedzieć o retinolu?

„Odetchnij” to efekt półrocznej, intensywnej pracy całego zespołu so!flow, której celem było stworzenie projektu wyróżniającego się zarówno pod względem komunikacji, jak i wartości, jakie on niesie. Koncepcja kampanii została oparta na wnioskach z licencjonowanego badania TGI (Target Group Index) od Kantar, przeprowadzonego przy współpracy z agencją PromoTraffic. Pozwoliło ono przyjrzeć się bliżej potrzebom współczesnych kobiet, które w znacznej większości czują presję codziennych obowiązków oraz przyznają, że nie mają czasu na odpoczynek w ciągu dnia. Jak się okazuje, często rezygnują one z czasu dla siebie, co w dłuższej perspektywie prowadzi do zmęczenia i utraty równowagi psychofizycznej.

– Na podstawie uzyskanych wniosków, świadomie zdecydowaliśmy się na kampanię skierowaną do kobiet poszukujących balansu, a jej głównym medium stał się digital. W erze cyfrowej komunikacja online pozwala na szybki i skuteczny przekaz. Dzięki temu mogliśmy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, zwłaszcza tych, którzy codziennie korzystają z internetu, poszukując inspiracji i chwili wytchnienia. Kampania „Odetchnij” zachęca do refleksji nad codziennymi rytuałami i promuje odnajdywanie małych momentów relaksu, które są nie tylko przyjemnością, ale i potrzebą w zabieganym świecie. Cieszymy się, że możemy podzielić się tą ideą z innymi i przypominać, jak ważne są chwile na zatrzymanie się i oddech. Przekaz naszej kampanii ma inspirować kobiety do zadbania o siebie w najprostszy, codzienny sposób – podkreśla Dominika Salachna, Brand Manager marki so!flow.

– Dzięki kompleksowemu podejściu, wspólnie z zespołem so!flow zrealizowaliśmy kampanię digitalową „od A do Z”, spójną komunikacyjnie i dopracowaną na każdym etapie – od koncepcji, przez treści, grafiki, wideo, po planowanie publikacji, realizację i zakup mediów. W ramach projektu wykorzystujemy takie kanały jak Meta Ads, TikTok Ads, YouTube i Programmatic, współpracujemy również z wydawcami mediowymi. Dzięki partnerstwu w ramach DOOH z Wise Glass, reklamy emitujemy też w przestrzeni offline, na nośnikach w galeriach handlowych – mówi Miłosz Połeć, Brand Account Director agencji PromoTraffic.

Kampania „Odetchnij” pokazuje, że drobne przyjemności często są na wyciągnięcie ręki. Dbając o siebie, tworzymy jednocześnie lepszą wersję własnej osoby, co przekłada się na naszą relację z otoczeniem – bo każdy zasługuje na oddech w codzienności.

