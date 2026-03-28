Efekt „Human Touch” i technologia 24/7 – Booksy publikuje przełomowy Raport Trendów Beauty 2026

Dane, które zmieniają zasady gry. Raport opiera się na analizie 64 milionów wizyt zarezerwowanych w 2025 roku. Booksy, dysponując bazą ponad 10 milionów użytkowników,posiada unikalne know-how na temat zachowań polskich konsumentów. Z danych wynika, że kluczem do sukcesu nowoczesnego salonu jest dostępność 24/7. Bliskoco piąta wizyta jest obecnie rezerwowana, gdy salon jest już zamknięty, a klienci coraz częściej wybierają aplikację mobilną zamiast tradycyjnego kontaktu telefonicznego. Cowięcej, budowanie lojalności staje się prostsze dzięki automatyzacji. Blisko 75% klientów wraca do salonu po pierwszej wizycie, jeśli proces rezerwacji i obsługi był bezproblemowy.

Najważniejsze trendy na 2026 rok:

Raport wskazuje na trzy kluczowe filary, które zdominują rynek w najbliższym czasie:

1. Metabolic Beauty (Zdrowie jako nowy Look): Klienci przestają szukać tylko powierzchownego efektu „wow”. Standardem stają się zabiegi regeneracyjne na poziomie komórkowym, detoks skóry głowy i dotlenianie.

2. Quiet Luxury w Stylizacji: We fryzjerstwie króluje „strukturalna miękkość” i cięcia typu Midi Bob. W manicure dominuje Techno-Minimalizm – trend Soap Nails (efekt mydlanej czystości) oraz krótka płytka zastępują krzykliwe formy z poprzednich lat.

3. Barbering: W 2026 będą rządzić fryzury typu „low-maintenance”, które rosną „z klasą”. Barbershopy coraz częściej stawiają na precyzyjne cięcia nożyczkami, które pozwalają włosom na naturalny ruch.

„W prowadzeniu salonu intuicja jest ważna, ale to dane dają realną przewagę. Raport Trendów Booksy jest jak mapa potrzeb milionów Polaków. Pozwala mi oferować usługi,których moi klienci realnie szukają w danym momencie” – podkreśla Martyna Sokołowska Ambasador Booksy.