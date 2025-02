Efekt tafli na wiosnę? Przedstawiamy rytuał, który pomoże ci go osiągnąć!

Żadna, nawet najmodniejsza fryzura nie prezentuje się dobrze, gdy włosy przestają zdrowo lśnić. Niestety to częsty problem po zimie, ponieważ w tym czasie pasma niemalże cały czas są narażone na niedobór wilgoci. Mroźne powietrze na zewnątrz oraz centralne ogrzewanie w mieszkaniach sprzyjają nadmiernemu przesuszaniu się włosów. Gdy nie są one odpowiednio nawilżone, łuski otwierają się, co zmniejsza ich zdolność do odbijania światła. Stają się więc matowe, pozbawione blasku, a jednocześnie bardziej narażone na uszkodzenia. Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna to doskonały moment, by zafundować im przyspieszoną kurację regenerującą, dzięki której odzyskają pożądany, zdrowy połysk. Przede wszystkim przed myciem włosów warto zdecydować się na dodatkowy krok, czyli użycie specjalnej odżywki na bazie olejów. Dzięki niej pasma stają się miękkie w dotyku, a po użyciu szamponu natychmiast bardziej lśniące. Efekt wymarzonej tafli pomogą też uzyskać kosmetyki bogate w ekstrakt z miodu, ceramidy i biotynę. Te składniki wygładzają ich powierzchnię, dzięki czemu kosmyki lepiej odbijają światło i wyglądają na zdrowsze. Aby ten efekt utrzymał się jak najdłużej, nie warto zapominać o odpowiednim zabezpieczaniu pasm przed szkodliwym działaniem promieni UV oraz temperatur. Dlatego przyda się też spray o działaniu regenerującym i termoochronnym. Oto cztery kosmetyki, dzięki którym nawet najbardziej zniszczone włosy znów będą zdrowo lśnić.

KROK 1: DODATKOWE WSPARCIE

Wyjątkowa odżywka, którą należy stosować nie po użyciu szamponu, ale przed. Jest wprost stworzona dla pasm, wymagających natychmiastowej, intensywnej regeneracji. W składzie kosmetyku znajduje się sfermentowany olejek z różowej kamelii, olejek rycynowy oraz jojoba, które otulają włosy. Odżywkę wystarczy pozostawić na suchych włosach od 10 do nawet 30 minut, aby uzyskać intensywne działanie naprawcze. Olej lepiej wchłania się w suche włosy w porównaniu z mokrymi włosami (woda i olej wzajemnie się odpychają: warstwa wody na mokrych włosach ma tendencję do spowalniania wchłaniania). Dzięki temu po umyciu głowy pasma są lżejsze, mocniejsze, lepiej odżywione i pełne blasku.

Wypróbuj: NUXE HAIR PRODIGIEUX® Prewash Odżywka przed myciem, 128 zł/125 ml

KROK 2: MYCIE Z BONUSEM

Idealne rozwiązanie dla suchych i zniszczonych włosów. Szampon miodowy nie tylko doskonale oczyszcza, ale także dogłębnie regeneruje i wygładza włosy, zapewniając kompleksową pielęgnację pasmom i skórze głowy. Zawarty w szamponie ekstrakt z miodu ma działanie odżywcze i nawilżające, dzięki czemu zapewnia włosom efekt jedwabistej, gładkiej tafli. Kosmetyk pomaga też zmniejszyć puszenie, dodaje im miękkości oraz zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Dodatkowo miód wspiera wzrost włosów, dostarczając im niezbędnych składników aktywnych i poprawiając krążenie krwi w skórze głowy. Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym pomaga utrzymać skórę głowy w zdrowym stanie, łagodząc podrażnienia i zapobiegając łupieżowi.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA MIODOWY Szampon miodowy do włosów suchych i zniszczonych, 9,99 zł/300 ml

KROK 3: MASKA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Ten kosmetyk jest inspirowany zabiegiem laminacji, wykonywanym w salonach fryzjerskich. Kuracja szczególnie polecana do pasm, które są pozbawione elastyczności i blasku. Wystarczy po umyciu włosów dokładnie rozprowadzić niewielką ilość maski na całej ich długości na kilka minut, a dla lepszego efektu do pół godziny. Po tym czasie wystarczy go spłukać wodą. Zabieg domyka łuski włosa i pomaga w uzyskaniu efektu lśniącej tafli włosów. Sprawia, że pasma błyszczą, nie są przesuszone i zyskują witalność. Dzięki połączeniu witaminy E, ceramidów, peptydu i biotyny, maska-zabieg intensywnie regeneruje i wzmacnia strukturę włosów.

Wypróbuj: YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY Profesjonalny zabieg wygładzający włosy Efekt laminacji, 44,99 zł/200 ml

KROK 4: WYGŁADZENIE I OCHRONA

Niezastąpiony sprzymierzeniec w pielęgnacji każdego rodzaju włosów. To ultralekki spray, który działa na kilka sposobów. Stosowany na mokre pasma ułatwia ich rozczesywanie, dzięki czemu są mniej narażone na uszkodzenia oraz zachowują swoją długość i gęstość na dłużej. Ma też działanie termoochronne, więc chroni włosy przed działaniem wysokich temperatur. Dodatkowo zabezpiecza je także przed promieniowaniem UV. Jego regularne stosowanie pomaga odbudować zniszczone pasma, zmniejsza widoczność rozdwojonych końcówek, eliminuje szorstkość i suchość oraz przywraca blask.

Wypróbuj: LIVING PROOF Restore Perfecting Spray do włosów, 140,99 zł/236 ml, dostępny w drogeriach Super- Pharm i na superpharm.pl