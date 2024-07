Emily Cooper odkrywa sekret swojej pięknej skóry w najnowszym sezonie “Emily w Paryżu”

LUNA™ 4 mini - sekretna broń Emily!

Jako prawdziwa fashionistka i miłośniczka kosmetyków, Emily w nowym sezonie (premiera już 15 sierpnia!) zdradza jeden ze swoich beauty sekretów: urządzenie LUNA 4 mini. To ono pomaga jej utrzymać skórę w perfekcyjnej kondycji!

Zobaczcie sami - LUNA 4 mini dumnie prezentuje się na jej łazienkowej półce. Emily używa jej rano i wieczorem, by dogłębnie oczyścić skórę i olśniewać na eventach, randkach czy spotkaniach z przyjaciółmi. Wie, że kluczem do nieskazitelnego, naturalnego, paryskiego looku jest cera z naturalnym glow - doskonały pierwszy krok przed makijażem. Szczoteczka od FOREO nie tylko rozprawia się z sebum i zanieczyszczeniami, ale też przyśpiesza wchłanianie kosmetyków. Do tego pięknie wygląda (za sprawą szwedzkiego designu), a dzięki kompaktowym rozmiarom nadaje się na każdą podróż. Też tę do Paryża!

Miłość od pierwszego... użycia

Miłość marki do serialu narodziła się za kulisami. Oficjalna makijażystka show, Aurelie Payen, jest wielką fanką produktów FOREO. Zauroczenie przeszło na całą ekipę, a LUNA stała się nieoczekiwanym, ale bardzo mile widzianym gościem na planie!

i Autor: materiał prasowy FOREO

