Olśniewający blask – osiągnij go w prosty sposób

Odrobina glow to coś, co sprawia nam w życiu wyjątkową przyjemność i dodaje pewności siebie, a rozświetlona skóra stanowi nieodłączny element wakacji. Pragniemy, by towarzyszyła nam nie tylko podczas letnich wyjazdów, ale też na co dzień. Sposób, aby nadać jej blasku jest bardzo prosty. Kosmetyki rozświetlające od lat są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku. Możemy zatem wybierać spośród produktów o działaniu rozświetlającym lub zawierających drobinki, a także spośród różnorodnych konsystencji. Przepięknie podkreślają opaleniznę i pomagają nam się wyróżnić, przyciągając wzrok. A połączenie rozświetlenia z intensywnym odżywieniem to prawdziwa uczta dla naszej skóry. Taki miks gwarantuje efekt WOW, a cera wygląda na zdrową i promienną. Włosy pełne blasku z efektem tafli odbijającej światło słoneczne, to nasze kolejne letnie pragnienie, a niełatwo o to w tak gorącym sezonie. Na ich kondycję wpływają bowiem czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie słoneczne, słona woda lub chlor. Podczas lata często nosimy również wszelkie upięcia, które powodują uszkodzenia mechaniczne.

Aby zapewnić im jednocześnie regenerację i blask, warto zaopatrzyć się w produkty, które zawierają oleje i naturalne ekstrakty. Wybierz swój rozświetlający zestaw idealny i olśniewaj przez całe lato!

DODADZĄ BLASKU I SPRAWIĄ PRZYJEMNOŚĆ – CZYLI KOSMETYKI, KTÓRE USZCZĘŚLIWIĄ UMYSŁ I CIAŁO!

NUXE Huile Prodigieuse® Or Florale

Zawiera podnoszące na duchu nuty kwiatowe. Jego wegańska i czysta formuła zawiera cenną mieszankę siedmiu w 100% botanicznych olejków: Tsubaki, Makadamia, Arganowego, z ogórecznika lekarskiego, kameliowego, z orzechów laskowych i ze słodkich migdałów. zapewnia również działanie antyoksydacyjne. Blask rose gold nadaja ultradrobne perłowe cząsteczki naturalnego pochodzenia. Jego sucha konsystencja pozwala na ubranie się bezpośrednio po aplikacji, a wyjątkowe wykończenie rozpieszcza zmysły

YOSKINE Body Pearl & Diamonds Balsam do ciała z kwasem hialuronowym Nawilżająco-rozświetlający

Ten sensualny balsam do ciała to prawdziwe doświadczenie luksusu dla Twojej skóry i zmysłów. Delikatna formuła o lekkiej konsystencji intensywnie nawilża, a subtelne drobinki nadają skórze blasku, przywracając zdrowy i promienny wygląd. Balsam nie tylko pielęgnuje skórę, ale także pobudza zmysły eleganckim i kobiecym zapachem.

PERFECTA Tan&Shine Brązujący złoty elixir w mgiełce

To także idealny sposób na cudownie rozświetloną słoneczną opaleniznę. Mgiełka pozwala samodzielnie dobrać intensywność opalenizny do Twojej karnacji, a delikatny złoty pył podkreśli ten efekt już po pierwszej aplikacji. Rajskie owoce wspierają regenerację i wygładzenie skóry, dodają jej energii i przywracają naturalną świetlistość. DHA BRONZE POWER zapewnia efekt naturalnej, delikatnie muśniętej słońcem skóry, o każdej porze roku.

SALLY HANSEN Rozświetlacz do nóg

To lekki rozświetlacz nadający nogom naturalny, opalizujący blask oraz modelujący ich kształt. Dzięki specjalnemu rollerowi produkt z łatwością rozprowadza się na skórze nóg i sprawia, że wyglądają na smukłe, wydłużone i gładkie. Idealny jest również do konturowania i podkreślania kości obojczyka, ramion i dekoltu dla efektu pięknie rozświetlonej skóry.

BARWA Natural Expert Odżywka Wzmacniająca do włosów bardzo suchych

Jej formuła została opracowana tak, aby je maksymalnie wzmocnić, zabezpieczyć i dodać im zdrowego blasku. Jej bazą jest ekstrakt z bazylii, który ogranicza wypadanie włosów, ułatwia domknięcie łuski włosa oraz działa odżywczo zarówno na włosy, jak i na skórę głowy. Zawarty w składzie olej winogronowy doskonale wzmacnia i nabłyszcza.

