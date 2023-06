Ewenement trik na przedłużenie za krótkiej sukienki na lato. Bez pomocy krawcowej w kilka minut zamienisz mini w midi. Pomysły na ciekawe dodatki

To były ukochane perfumy księżnej Diany. Jedna z najstarszych kompozycji na świecie. Oryginał kosztuje kilkaset złotych, a my znaleźliśmy cudowny zamiennik za mniej niż 55 zł

Jak przedłużyć krótką sukienkę?

Kiedyś sukienki mini były prawdziwym hitem. Kobiety wprost je uwielbiały, czuły się w nich seksownie i dziewczęco. Moda uległa jednak zmianie i teraz panie zdecydowanie chętniej wybierają nieco dłuższe modele w wersji midi lub maxi, czyli o długości do kostek. Jak się okazuje ulubiona krótka sukienka z poprzednich sezonów, wcale nie musi być skazana na wyrzucenie. Można ją w sprytny i szybki sposób przedłużyć i za pomocą drobnych dodatków dać jej zupełnie nowe życie. Metamorfozę sukienki na lato można przeprowadzić samodzielnie w domu i to bez pomocy wykwalifikowanej krawcowej. Potrzebujesz koronki lub falban materiałowych, kleju do tkanin i kilku minut wolnego czasu.

Przedłużenie za krótkiej sukienki z koronką

Jak już wspominałyśmy wcześniej do przedłużenia ulubionej sukienki letniej potrzebujesz na przykład gustownej koronki, którą kupisz w każdej pasmanterii. Ważne, aby posiadać odpowiedni wymiar, którym obejmiesz obwód dołu sukienki. Wystarczy, że przykleisz za pomocą kleju do tkanin falbanę lub koronkę do dołu sukienki. Najlepiej zrobić to od wewnętrznej strony materiału, aby kreacja finalnie wyglądała schludnie. Przedłużanie sukienki to propozycja dla pań, które lubią oryginalne połączenia kolorystyczne. Przyszyta część sukni może mieć kolor zupełnie odwrotny do koloru jej reszty.

Sonda Podoba Ci się trik na przedłużenie sukienki? Tak, jest świetny Nie wiem Nie, wolę kupić nową sukienkę