FAQ™ 101 marki FOREO to jedno z najlepszych nieinwazyjnych rozwiązań anti-aging

Coraz więcej dermatologów i ekspertów medycyny estetycznej potwierdza, że stymulacja radiofrekwencyjna oraz terapia LED należą do najskuteczniejszych metod poprawy kondycji skóry i jej odmładzania. Pobudzają one produkcję kolagenu, poprawiają mikrokrążenie oraz redukują drobne zmarszczki, a więc dają efekty dotychczas dostępne głównie w profesjonalnych gabinetach.

Dziś, dzięki innowacyjnym markom takim jak FOREO oraz jej premium subbrandowi FAQ™ Swiss, technologie te są dostępne również w domowej pielęgnacji. Urządzenia zaprojektowano tak, aby działały synergicznie, przekształcając codzienną rutynę pielęgnacyjną w doświadczenie na poziomie profesjonalnych zabiegów.FAQ™ 101 wyróżniane jako jeden z najlepszych wyborów dla osób rozpoczynających przygodę z terapią LED, imponuje wyjątkową łatwością obsługi, połączoną z wysoką skutecznością i delikatnym działaniem na skórę.

Urządzenie łączy impulsy radiofrekwencyjne, światło LED oraz pulsacje T-Sonic™, zapewniając profesjonalną pielęgnację w domowym zaciszu. Dzięki innowacyjnej technologii anti-aging ten rodzaj terapii staje się bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej – bez konieczności korzystania z kosztownych i skomplikowanych zabiegów.

Jak działa FAQ™ 101?

FAQ™ 101 zapewnia zaawansowaną pielęgnację skóry dzięki trzem synergicznym technologiom, które harmonijnie współpracują z naturalnymi procesami skóry.Terapia radiofrekwencyjna (RF) dociera do głębszych warstw skóry właściwej, aktywując produkcję kolagenu i elastyny – białek odpowiadających za jędrność, młody wygląd oraz redukcję widoczności zmarszczek.

Pulsacje T-Sonic™, charakterystyczne dla urządzeń FOREO, uzupełniają terapię delikatnym masażem, który poprawia mikrokrążenie, redukuje napięcie mięśni twarzy oraz wspomaga wchłanianie składników aktywnych zawartych w kosmetykach.

Terapia światłem LED działa na różnych długościach fal, z których każda odpowiada innym potrzebom skóry.

Czerwone światło stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, ujędrnia skórę oraz wygładza drobne zmarszczki.

Niebieskie światło pomaga redukować niedoskonałości i eliminuje bakterie odpowiedzialne za powstawanie trądziku.

Zielone światło wyrównuje koloryt skóry oraz zmniejsza widoczność przebarwień i zaczerwienień.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się stosowanie urządzenia w połączeniu ze specjalistycznym primerem-bazą FAQ™ P1, który maksymalizuje skuteczność zabiegu. Po aplikacji kosmetyku urządzenie delikatnie przesuwa się po twarzy i szyi, zgodnie z instrukcjami wybranego programu w aplikacji FOREO. Aplikacja prowadzi użytkownika po precyzyjnych obszarach zabiegowych i automatycznie personalizuje terapię radiofrekwencyjną dzięki systemowi Anti-Shock System™.Sesje są krótkie – trwają zaledwie kilka minut dziennie i z łatwością można je włączyć do codziennej rutyny. Efekty są wyraźne i przypominają profesjonalne zabiegi gabinetowe: skóra staje się jędrniejsza, drobne zmarszczki ulegają wygładzeniu, koloryt zostaje wyrównany, a twarz zyskuje naturalny, zdrowy blask.

