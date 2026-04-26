FERULAC GLOW 2.0: antyoksydacyjny must-have na wiosnę i lato, by Twoja skóra umiała się bronić

I właśnie tu zaczyna się nowa definicja „glow” czyli realnej zdolności skóry do obrony przed UV, smogiem i stresem oksydacyjnym.

Glow 2026: nie chodzi tylko o blask. Chodzi o odporność skóry.

Coraz częściej mówi się o tym także w social mediach – że „glass skin” bez SPF i antyoksydantów to tylko pozór.

Promieniowanie UV działa nie tylko na plaży, ale również w drodze do pracy, w biurze czy w domu, przenikając przez szyby, nawet w pochmurny dzień.

A to oznacza jedno: skóra codziennie pracuje na pełnych obrotach, żeby się bronić.

Efekt? Jeśli nie ma wsparcia – traci blask, staje się reaktywna, szybciej się starzeje i łatwiej o przebarwienia.

Kwas ferulowy – składnik, który zmienił zasady gry w fotoprotekcji

Współczesna dermatologia coraz mocniej podkreśla rolę antyoksydantów w strategii ochrony przeciwsłonecznej. Jednym z najlepiej przebadanych jest kwas ferulowy – składnik, który działa jak „tarcza wzmacniająca SPF”. Nie zastępuje kremu z filtrem, ale realnie zwiększa jego skuteczność, ograniczając skutki promieniowania UV, w tym:

stres oksydacyjny,

reakcje zapalne,

powstawanie przebarwień.

Jego największa siła ujawnia się w synergii z witaminami C i E – duetem, który działa jak system wzajemnego wzmocnienia ochrony antyoksydacyjnej skóry.

To właśnie dlatego mówi się dziś o tzw. „smart photoprotection”, ochronie, która nie kończy się na SPF.

FERULAC GLOW – zabieg, który odpowiada na realne potrzeby skóry latem

Zabieg FERULAC GLOW od Mediderma, opracowany przez światowej sławy dermatologa dr. Gabriela Serrano, to profesjonalna pielęgnacja, która wpisuje się w trend „prewencji zamiast naprawy”.

Jego działanie opiera się na połączeniu kwasu ferulowego, nanosomalnej witaminy C oraz kompleksu antyoksydantów.

Efekt: skóra, która wygląda lepiej, bo lepiej funkcjonuje.

Co to oznacza?

bardziej jednolity koloryt,

naturalne rozświetlenie bez makijażu,

wyciszenie reaktywności,

wzmocnienie bariery ochronnej,

lepszą odporność na ekspozycję UV.

Bez złuszczania, bez rekonwalescencji – zabieg idealnie wpisuje się w sezon wiosna–lato.

Współczesna pielęgnacja to nie pojedynczy produkt, tylko system. Dlatego kluczowe jest podtrzymanie efektu zabiegów w domu. Propozycja Medidermy to:

FR-ANTIOX MD Anti-Pollution Serum – antyoksydacyjne serum z kwasem ferulowym i witaminami A, C, E,

FR-ANTIOX MD Protect – codzienna tarcza antyoksydacyjna,

SUNYSES MD Protect & Repair SPF 50+ – fotoprotekcja + wsparcie regeneracji skóry.

Ta trójstopniowa strategia odpowiada na to, co dziś widać w trendach: skóra ma być nie tylko „ładna”, ale odporna na życie w świetle i mieście.

Dlaczego antyoksydacja stała się największym trendem skincare?

Bo zmieniło się wszystko: styl życia, ekspozycja na światło, tempo życia i świadomość, jak funkcjonuje nasza skóra.

Dziś wiemy, że stres oksydacyjny odpowiada za przedwczesne starzenie, utratę blasku, nierówny koloryt czy przebarwienia.

Na szczęście wiemy też, jak trzymać go pod kontrolą.

