FERULAC GLOW 2.0: antyoksydacyjny must-have na wiosnę i lato, by Twoja skóra umiała się bronić

I właśnie tu zaczyna się nowa definicja „glow” czyli realnej zdolności skóry do obrony przed UV, smogiem i stresem oksydacyjnym.
Glow 2026: nie chodzi tylko o blask. Chodzi o odporność skóry.
Coraz częściej mówi się o tym także w social mediach – że „glass skin” bez SPF i antyoksydantów to tylko pozór.
Promieniowanie UV działa nie tylko na plaży, ale również w drodze do pracy, w biurze czy w domu, przenikając przez szyby, nawet w pochmurny dzień.
A to oznacza jedno: skóra codziennie pracuje na pełnych obrotach, żeby się bronić.
Efekt? Jeśli nie ma wsparcia – traci blask, staje się reaktywna, szybciej się starzeje i łatwiej o przebarwienia.
Kwas ferulowy – składnik, który zmienił zasady gry w fotoprotekcji
Współczesna dermatologia coraz mocniej podkreśla rolę antyoksydantów w strategii ochrony przeciwsłonecznej. Jednym z najlepiej przebadanych jest kwas ferulowy – składnik, który działa jak „tarcza wzmacniająca SPF”. Nie zastępuje kremu z filtrem, ale realnie zwiększa jego skuteczność, ograniczając skutki promieniowania UV, w tym:
- stres oksydacyjny,
- reakcje zapalne,
- powstawanie przebarwień.
Jego największa siła ujawnia się w synergii z witaminami C i E – duetem, który działa jak system wzajemnego wzmocnienia ochrony antyoksydacyjnej skóry.
To właśnie dlatego mówi się dziś o tzw. „smart photoprotection”, ochronie, która nie kończy się na SPF.
FERULAC GLOW – zabieg, który odpowiada na realne potrzeby skóry latem
Zabieg FERULAC GLOW od Mediderma, opracowany przez światowej sławy dermatologa dr. Gabriela Serrano, to profesjonalna pielęgnacja, która wpisuje się w trend „prewencji zamiast naprawy”.
Jego działanie opiera się na połączeniu kwasu ferulowego, nanosomalnej witaminy C oraz kompleksu antyoksydantów.
Efekt: skóra, która wygląda lepiej, bo lepiej funkcjonuje.
Co to oznacza?
- bardziej jednolity koloryt,
- naturalne rozświetlenie bez makijażu,
- wyciszenie reaktywności,
- wzmocnienie bariery ochronnej,
- lepszą odporność na ekspozycję UV.
Bez złuszczania, bez rekonwalescencji – zabieg idealnie wpisuje się w sezon wiosna–lato.
Współczesna pielęgnacja to nie pojedynczy produkt, tylko system. Dlatego kluczowe jest podtrzymanie efektu zabiegów w domu. Propozycja Medidermy to:
- FR-ANTIOX MD Anti-Pollution Serum – antyoksydacyjne serum z kwasem ferulowym i witaminami A, C, E,
- FR-ANTIOX MD Protect – codzienna tarcza antyoksydacyjna,
- SUNYSES MD Protect & Repair SPF 50+ – fotoprotekcja + wsparcie regeneracji skóry.
Ta trójstopniowa strategia odpowiada na to, co dziś widać w trendach: skóra ma być nie tylko „ładna”, ale odporna na życie w świetle i mieście.
- Dlaczego antyoksydacja stała się największym trendem skincare?
- Bo zmieniło się wszystko: styl życia, ekspozycja na światło, tempo życia i świadomość, jak funkcjonuje nasza skóra.
- Dziś wiemy, że stres oksydacyjny odpowiada za przedwczesne starzenie, utratę blasku, nierówny koloryt czy przebarwienia.
Na szczęście wiemy też, jak trzymać go pod kontrolą.