i Autor: Materiały prasowe LUSH

Firma LUSH opublikowała raport dotyczący cyfrowej przyszłości społeczeństwa

Firma LUSH wierzy, że współczesna technologia powinna dawać od siebie więcej niż bierze. By potwierdzić swoje przekonania realnymi działaniami, we współpracy z firmą konsultingową The Future Laboratory, opublikowała raport Digital Engagement: A Social Future. Zbadano w nim szybko zmieniający się krajobraz cyfrowy, jego wpływ na konsumentów oraz bariery, które stoją na drodze do digitalowej transformacji. Dzięki temu marka kultowych kosmetyków przedstawiła swój rewolucyjny manifest dotyczący swojej przyszłości, dodatkowo dając do niego bezpłatny dostęp innym.