Formuła codziennej pielęgnacji, która chroni przed słońce i oznakami starzenia się skóry

Wpływ promieniowania UV i glikacji na skórę

Szacuje się, że aż 80% widocznych oznak starzenia się skóry wynika z codziennej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Promienie UVA i UVB wpływają na degradację kolagenu, pojawianie się zmarszczek i utratę jędrności. Jednocześnie, proces glikacji – naturalne zjawisko polegające na wiązaniu się cząsteczek cukru z zawartymi w skórze białkami – osłabia strukturę kolagenu i elastyny, co prowadzi do zmniejszenia elastyczności i matowienia skóry. Wzajemne oddziaływanie tych dwóch czynników znacząco przyspiesza starzenie się skóry.

Potrójne działanie - jeden produkt, wiele korzyści

Zaawansowana formuła Q10 DAILY UV FLUID SPF 50 została opracowana na bazie trzech synergicznie działających składników:

GLYCOSTOP® – opatentowany kompleks, który skutecznie redukuje stres cukrowy w skórze, chroni włókna kolagenu i elastyny, a tym samym w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymania jędrności skóry.

Koenzym Q10 – silny przeciwutleniacz, który wspomaga odnowę komórkową, neutralizuje wolne rodniki i wygładza zmarszczki.

Kreatyna – składnik dostarczający skórze dodatkowej energii, wspierający metabolizm komórkowy i naturalne procesy regeneracji od wewnątrz.

Dzięki połączeniu tych aktywnych składników z wysokim filtrem, Q10 DAILY UV FLUID SPF 50 tworzy zaawansowaną barierę ochronną, która nie tylko zapobiega fotostarzeniu, ale także wspiera długoterminową poprawę kondycji skóry, czyniąc ją gładszą, bardziej promienną, witalną i odporną na codzienne wyzwania.

Komfort dla każdego typu skóry

Produkt ma lekką konsystencję, szybko się wchłania i nie pozostawia białych śladów. Może być stosowany jako baza pod makijaż. Przeznaczony jest do codziennego użytku, również dla osób z cerą wrażliwą. Q10 DAILY UV FLUID SPF 50 zapewnia do 12 godzin matowego wykończenia, co może być istotne w pielęgnacji skóry skłonnej do przetłuszczania się.

Element rozszerzonej rutyny pielęgnacyjnej

Q10 DAILY UV FLUID SPF 50 stanowi nowy element linii NIVEA Q10. W połączeniu z NIVEA Q10 Dual Action Serum, skuteczność składników aktywnych może być nawet pięciokrotnie wyższa. Taka rutyna pielęgnacyjna wspiera skórę na wielu poziomach, zapewniając jej długotrwałą ochronę i widoczną poprawę kondycji.

Codzienna tarcza ochronna dla Twojej skóry

Q10 DAILY UV FLUID SPF 50 to kosmetyk pielęgnacyjny przeznaczony do codziennego stosowania, który łączy wysoką ochronę przeciwsłoneczną z działaniem przeciwzmarszczkowym i ochroną przed stresem cukrowym. Produkt stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby pielęgnacyjne skóry narażonej na działanie wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, przyczyniających się do przedwczesnego starzenia.

i Autor: materiały prasowe NIVEA