Gdy moda łączy się ze sztuką. To coś więcej niż ubrania

Seurat nie tylko namalował obraz, on stworzył nastrój

W 1884 roku, mając zaledwie 24 lata, Georges Seurat (1859-1891) rzucił wyzwanie ustalonym normom w pracy Bathers at Asnières. Odchodząc od paryskich luksusów, uchwycił pracownikówcieszących się chwilą letniego wypoczynku nad Sekwaną. Jego rodząca się technika pointylistyczna przekształciła to, co zwyczajne, w coś wyjątkowego, jakby każdy mały pociągnięcie pędzlapodstawowych kolorów ożył. Mgiełka kropek, która położyła podwaliny pod jego wysoce rozpoznawalny styl, z tematem, który w tamtym czasie był zupełnie nierozpoznawalny;codzienność jako coś heroicznego.

BIMBA Y LOLA bierze tę energię i przekłada ją na koszule, sukienki, torby, a nawet ręcznik z nadrukiem. Te ubrania wnoszą nieoczekiwany dynamizm do statycznego charakteruoryginalnego dzieła i celebrują lekkość i wpływ małych detali.

Nowa narracja o obrazie

W ramach obchodów 200. rocznicy powstania obrazu, National Gallery i BIMBA Y LOLA wypuszczą ekskluzywny film, który zgłębia historię, narrację i ciekawostki za Bathers at Asnières. Ta inicjatywa nie tylko oddaje hołd spuściźnie Seurata, ale również podkreśla, w jaki sposób sztuka nadal jest kreatywnym schronieniem i źródłem inspiracji we współczesnym świecie.

i Autor: materiały prasowe Georges Seurat

