Gdy skóra wymaga nawilżenia i ukojenia

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-24 14:38

Każda pora roku stawia przed skórą inne wyzwania. Jesienią i zimą należą do nich przede wszystkim nagłe zmiany temperatur, centralne ogrzewanie, wiatr czy mróz. Wskutek ich działania skóra może stać się przesuszona, odwodniona czy podrażniona. Czego jej trzeba? Przede wszystkim nawilżenia, ukojenia, regeneracji i zabezpieczenia przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych. Gdzie znaleźć takie produkty? W ofercie Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm, która poszerzyła się o kolejną nowość – tym razem jest to Silnie nawilżające serum z ektoiną.

Autor: Irina Bg/ Shutterstock

IDEE DERM to linia specjalistycznych dermokosmetyków. Mają apteczne składy i wysokie stężenie składników aktywnych. Przeznaczone do multifunkcyjnej pielęgnacji skóry, skutecznie i bezpiecznie odpowiadają na jej konkretne wymagania. Poniższe trzy propozycje sprawdzą się, gdy potrzebuje ona odbudowania bariery hydrolipidowej, dogłębnego nawilżenia, złagodzenia podrażnień i ochrony przed negatywnym wpływem środowiska. Jesienią i zimą to prawdziwy must-have w codziennej pielęgnacji twarzy i ciała.

NOWOŚĆ! Silnie nawilżające serum z ektoiną to mocna kuracja dla skóry wrażliwej, przesuszonej, reaktywnej i z pierwszymi oznakami starzenia. Kosmetyk doskonale sprawdzi się w pielęgnacji cery bardzo suchej i odwodnionej. Zawarta w nim ektoina 4% skutecznie i długotrwale zwiększa poziom nawilżenia oraz łagodzi podrażnienia wynikające z zaburzenia bariery hydrolipidowej, a olej canola 5% pomaga zmniejszyć nadreaktywność na czynniki zewnętrzne. Ponadto kwas hialuronowy i d-panthenol 4% tworzą film chroniący naskórek przed transepidermalną utratą wody, przywracają sprężystość, elastyczność i zmniejszają zaczerwienienia. W składzie znajdziemy także przyspieszające procesy regeneracyjne aminokwasy, poprawiający miękkość skóry skwalan oraz przynoszącą długotrwałe ukojenie alantoinę. Serum przeznaczone jest do twarzy szyi, dekoltu oraz okolic oczu, doskonale się wchłania i jest idealne pod makijaż.

Autor: IDEE DERM/ Materiały prasowe

Krem tłusty z rokitnikiem i olejem arganowym to kosmetyk na dzień i na noc do twarzy, szyi i dekoltu. Idealnie sprawdzi się w przypadku cery bardzo suchej, która dla utrzymania optymalnej kondycji wymaga jednoczesnego nawilżenia i natłuszczenia. Swoją skuteczność zawdzięcza unikalnemu połączeniu składników aktwynych. Zawarty w nim olej arganowy i rokitnik efektywnie nawilżają i zapobiegają przesuszeniu naskórka, a kolagen morski, zmniejsza i wygładza zmarszczki. Ponadto masło Shea i olej ze słodkich migdałów błyskawicznie odżywia i natłuszcza skórę, a kwasy omega skutecznie łagodzą podrażnienia.

Autor: IDEE DERM/ Materiały prasowe

Oleokrem do zadań specjalnych multiregenerujący S.O.S. to prawdziwy gamechanger – dermokosmetyk dla całej rodziny: dorosłych i dzieci od 3. roku życia. Sprawdzi się w codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, atopowej lub wymagającej regeneracji. Nie zawiera wody, której miejsce zajęło bogactwo silnie regenerujących olejków, w tym 78% oleo kompres ratunkowy składający się z olejów ze słodkich migdałów, pestek winogron i canola, kwasów NNKT i naturalnego emolientu. Ponadto w składzie znajdziemy masło kakaowe, lanolinę, witaminę E oraz ceramidy. Dzięki temu działa naprawdę kompleksowo, m.in. skutecznie pielęgnuje skórę z łuszczycą, świądem i AZS, zmniejsza zrogowacenia i pęknięcia na kolanach, piętach i łokciach, chroni przed wpływem trudnych warunków atmosferycznych, koi po depilacji lub opalaniu, natłuszcza paznokcie i jest idealny do masażu.

Autor: IDEE DERM/ Materiały prasowe
