Gdy skóra wymaga nawilżenia i ukojenia

IDEE DERM to linia specjalistycznych dermokosmetyków. Mają apteczne składy i wysokie stężenie składników aktywnych. Przeznaczone do multifunkcyjnej pielęgnacji skóry, skutecznie i bezpiecznie odpowiadają na jej konkretne wymagania. Poniższe trzy propozycje sprawdzą się, gdy potrzebuje ona odbudowania bariery hydrolipidowej, dogłębnego nawilżenia, złagodzenia podrażnień i ochrony przed negatywnym wpływem środowiska. Jesienią i zimą to prawdziwy must-have w codziennej pielęgnacji twarzy i ciała.

NOWOŚĆ! Silnie nawilżające serum z ektoiną to mocna kuracja dla skóry wrażliwej, przesuszonej, reaktywnej i z pierwszymi oznakami starzenia. Kosmetyk doskonale sprawdzi się w pielęgnacji cery bardzo suchej i odwodnionej. Zawarta w nim ektoina 4% skutecznie i długotrwale zwiększa poziom nawilżenia oraz łagodzi podrażnienia wynikające z zaburzenia bariery hydrolipidowej, a olej canola 5% pomaga zmniejszyć nadreaktywność na czynniki zewnętrzne. Ponadto kwas hialuronowy i d-panthenol 4% tworzą film chroniący naskórek przed transepidermalną utratą wody, przywracają sprężystość, elastyczność i zmniejszają zaczerwienienia. W składzie znajdziemy także przyspieszające procesy regeneracyjne aminokwasy, poprawiający miękkość skóry skwalan oraz przynoszącą długotrwałe ukojenie alantoinę. Serum przeznaczone jest do twarzy szyi, dekoltu oraz okolic oczu, doskonale się wchłania i jest idealne pod makijaż.

i Autor: IDEE DERM/ Materiały prasowe

Krem tłusty z rokitnikiem i olejem arganowym to kosmetyk na dzień i na noc do twarzy, szyi i dekoltu. Idealnie sprawdzi się w przypadku cery bardzo suchej, która dla utrzymania optymalnej kondycji wymaga jednoczesnego nawilżenia i natłuszczenia. Swoją skuteczność zawdzięcza unikalnemu połączeniu składników aktwynych. Zawarty w nim olej arganowy i rokitnik efektywnie nawilżają i zapobiegają przesuszeniu naskórka, a kolagen morski, zmniejsza i wygładza zmarszczki. Ponadto masło Shea i olej ze słodkich migdałów błyskawicznie odżywia i natłuszcza skórę, a kwasy omega skutecznie łagodzą podrażnienia.

i Autor: IDEE DERM/ Materiały prasowe

Oleokrem do zadań specjalnych multiregenerujący S.O.S. to prawdziwy gamechanger – dermokosmetyk dla całej rodziny: dorosłych i dzieci od 3. roku życia. Sprawdzi się w codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, atopowej lub wymagającej regeneracji. Nie zawiera wody, której miejsce zajęło bogactwo silnie regenerujących olejków, w tym 78% oleo kompres ratunkowy składający się z olejów ze słodkich migdałów, pestek winogron i canola, kwasów NNKT i naturalnego emolientu. Ponadto w składzie znajdziemy masło kakaowe, lanolinę, witaminę E oraz ceramidy. Dzięki temu działa naprawdę kompleksowo, m.in. skutecznie pielęgnuje skórę z łuszczycą, świądem i AZS, zmniejsza zrogowacenia i pęknięcia na kolanach, piętach i łokciach, chroni przed wpływem trudnych warunków atmosferycznych, koi po depilacji lub opalaniu, natłuszcza paznokcie i jest idealny do masażu.