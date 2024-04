i Autor: Instagram / Lady Gaga Lady Gaga zaczyna trasę koncertową

Nowości w Sephorze

Gigantyczna premiera w polskiej Sephorze. Już teraz kupisz kosmetyki Lagy Gagi. Kultowe produkty Haus Labs

Do polskiej Sephory zawitała kolejna gorąca nowość. Już teraz polscy klienci Sephry mogą przetestować kultowe kosmetyki od marki Haus Labs, którą stworzyła Lady Gaga., To już kolejna artystka, która z powodzeniem realizuje się w świecie beauty. Po Selenie Gomez, Rihannie oraz Arianie Grande czas na twórczynie hitu "Paparazzi"> Hitem marki Haus Labs jest podkład, który dopasowuje się do skóry. Sprawdź, jakie produkty Haus Labs kupisz w polskiej Sephorze.