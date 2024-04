Maksymalne powiększenie ust bez efektu mrowienia. Usta większe nawet o 25 proc.!

Aby uzyskać efekt większych i pełniejszych ust zadbaj przede wszystkim o ich kondycje. Regularnie je nawilżaj i stosuj peelingi złuszczające. W ten sposób poprawisz ukrwienie ust co przełoży się na poprawę kolorytu i wrażenie, że są one większe. Wcieraj również rozgrzewające olejki, które delikatnie podrażniając wargi je powiększą. Na rynku jest również wiele pomadek, które dzięki zawartym w nim składnikom rozgrzewają i podrażniają usta zwiększający tym samym ich kontur. Efekt powiększonych ust można również uzyskać makijażem. Pod dolną wargę nałóż niewielką ilość bronzera i go rozetrzyj. Kontur ust obrysuj korektorem, a na łuk kupidyna zaaplikuj rozświetlacz. W makijażu ust korzystaj z konturówki (najlepiej w tym samym odcieniu do pomadka lub szminka) i obrysuj nią usta. Najlepiej jeżeli delikatnie wyjdziesz poza ich naturalny kontur, w ten sposób idealnie je powiększysz. Uważaj tylko, by nie przesadzić.

Zobacz także: Dołącz do świętowania. Kosmetyczne nowości na maj 2024

Przedstawiamy nowość!

Innowacja w globalnym fenomenie od Charlotte Tilbury! Nowa, fantastyczna kampania z udziałem kultowych muz Charlotte - Kate Moss, Jourdan Dunn i Michaeli Jaé Rodriguez!! Nowy! Usta natychmiast wyglądają o 93% gładkie, 77% gładkie i 2x bardziej nawilżone!

Charlotte Tilbury MBE, założycielka i prezes Charlotte Tilbury Beauty ujawniła najnowszy produkt, który łączy jej NAGRADZANY, ZNANY NA ŚWIECIE Pillow Talk UNIVERSE z NOWOŚCIĄ - pomadką PLUMPGASM! Jego NATYCHMIASTOWY EFEKT WYPEŁNIENIA Z CZASEM działa magicznie na Twoje usta, nadając im pełniejszy wygląd już od pierwszego pociągnięcia!

- Kochani, mój Pillow Talk universe zaczął się od małego, makijażowego oszustwa! Nazwałem to lip cheat, ponieważ oszuka on wygląd określonych, pełnie wyglądających ust w najpiękniejszym odcieniu, który wprowadziłem innowacyjnie, aby dostosować się do każdego i wszędzie! Następnie stworzyłam sekretny przepis na pomadkę Matte Revolution Pillow Talk, która naśladuje twoi naturalny kolor ust, w teksturze wygładzającej i rozmywającej, tworząc pełne, szeroko wyglądające usta w uniwersalnie płaszczącym nude-różowym odcieniu! To jak magiczny, samokonturujący się, upiększający filtr dla twoich najlepiej, naturalnie wyglądających usta! - mówi - Charlotte Tilbury MBE, British Beauty Entrepreneur, Makeup Artist, and Founder, Chairman, President, and Chief Creative Officer of Charlotte Tilbury Beauty.

Razem ze swoimi przełomowymi na całym świecie laboratoriami innowacji Charlotte zamknęła fantazje wszystkich na temat dużych ust w jedynej w swoim rodzaju formule pulchno-gazowej. To nawilżający komfort balsamu + wzmacniająca moc wypełniacza do ust, zapewniająca upiększający efekt różowej rozmowy na poduszce! Wzbogacona o jedyne w swoim rodzaju innowacyjne trio składników Pumpgasm, zapewniające efekt ujędrnienia i długotrwałe nawilżenie! Połysk o wysokim połysku i uniwersalne pigmenty typu „poduszka talk” tworzą efekt iluzji optycznej dla pełniejszych, bardziej wyglądających ust! Co czyni to magicznym?

technologia pulchnego gazu i lodu zapewniająca efekt pulchności i najwyższy komfort!

kolageneer™ ekstrahowany ze słodkiego łubinu białego wzmacnia dotyk i wygląd ust, zapewniając soczysty, wyrazisty wyraz ust!

błyszczące wykończenie sprawia, że ​​usta natychmiast wydają się pełniejsze i pełniejsze!

pigmenty typu „poduszka talk” dla uzyskania uniwersalnie pochlebnego, ładnego różowego efektu różu!

kwas hialuronowy natychmiast nawilża i wygładza drobne linie, zapewniając perfekcyjnie wypełnione usta!

pulchny aplikator z precyzyjną diamentową końcówką nakłada idealną ilość na usta i zachwyca od pierwszego przeciągnięcia!

dostępne w 2 odcieniach – jasny/średni w kultowym różu nude i średni/głęboki w przepięknym brązowym jagodowym różu!

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury