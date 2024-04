Dołącz do świętowania. Kosmetyczne nowości na maj 2024

SPF inny niż każdy, który znasz

Wiosna w pełni, drzewa kwitną, a my bardziej niż kiedykolwiek czujemy się zachęceni do korzystania ze słonecznej pogody. Nie zapominajmy jednak o odpowiedniej ochronie. W maju obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czerniaka – niech będzie on okazją do przypomnienia nam, jak ważna jest ochrona skóry, w tym ta przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. W Notino naprawdę wierzymy w SPF, dlatego oferujemy ochronę przeciwsłoneczną – nie tylko w tradycyjnej formie.

Zaczynamy od SPF w formie mgiełki. Spray SPF idealnie sprawdzi się w podróży. Jeśli ochrona w mgiełce to coś dla Ciebie, wypróbuj Avène Sun Sensitive lub Collistar Active Protection Milk Spray SPF 50. Inną opcją jest SPF jako serum w formie bardziej płynnej niż krem, który jest lżejszy i często wzbogacony o składniki aktywne. Taką formę SPF oferuje Nuxe Sun lub Bee Sun Safe marki Apivita. I na koniec – sztyfty. Filtry SPF w sztyfcie świetnie sprawdzają się w podróży! Dzięki swojej formule możesz zawsze mieć go pod ręką w torebce, aby z łatwością dołożyć go na twarz w czasie dnia. Beauty Of Joseon Mattifying Matte Sun Stick Mugwort + Camelia oraz Sun Care Clear Stick UV Protector WetForce od Shiseido będą świetnym wyborem kremu z filtrem w formie sztyftu.

Zobacz także: Gotuję w garnuszku i nakładam na twarz. Po 15 minutach skóra jest widocznie napięta, a zmarszczki wygładzone. Domowa maseczka na zmarszczki

Bukiet kwiatów w butelce – idealne perfumy dla naszych ukochanych mam

Wiele im zawdzięczamy, zwłaszcza za miłość i troskę, którą okazują nam od dzieciństwa. Oczywiście, mowa tu o naszych mamach! W tym roku postaw na bukiet kwiatów w butelce i podaruj swojej mamie wyjątkowe perfumy od Notino.

Nowy zapach L'Eau d'Issey Solar Violet od Issey Miyake pachnie jak bukiet świeżo zerwanych fiołków. Idealnie sprawdzi się dla kobiet ceniących sobie wolność. Perfumy Gucci Flora Gorgeous Gardenia przenoszą do cudownego świata marzeń, który doceni każdy „wolny duch“. Nowe perfumy od Armaniego My Way Nectar idealnie pasują do romantycznej duszy, która jest wrażliwa na piękno i sztukę. Jeśli szukasz uniwersalnego zapachu, który przypadnie do gustu nie jednej kobiecie, postaw na nowy zapach La Vie Est Belle Rose Extraordinaire od Lancôme, z którym z pewnością każda kobieta poczuje się pewnie i kobieco. Natomiast, aby wzbudzić nostalgię, wybierz perfumy Maison Margiela REPLICA Flower Market – czarujący zapach dla kobiet, które lubią zatracić się we własnym świecie.

p.s. jeśli nadal nie wiesz, jakie perfumy wybrać dla swojej mamy, skorzystaj z naszej wyszukiwarki zapachów – Fragrance Finder, która poleci Ci perfumy oparte na ulubionych nutach zapachowych lub ulubionych perfumach.

Makijaż z dopaminą – wiosenny look pełen kolorów

Jakie kosmetyki znalazłaś w kosmetyczce swojej mamy, kiedy w dzieciństwie zakradaliście się do jej kosmetyczki? Niebieski cień do powiek, różowa szminka, morelowy róż do policzków? A może nawet brokat? A pamiętasz, jak świetnie się czułaś się w tych kolorach? Nie na darmo mówi się, że wiek to tylko liczba. Wyczaruj z nami look inspirowany dziecięcą zabawą, znany również jako makijaż dopaminowy. Ujednolić swoją skórę za pomocą nowego balsamu-tintu NOT Game Changer od Collistar. Okolicę oczu odżyw za pomocą White Tea Skin Solutions od Elizabeth Arden (całą nową linię można znaleźć już teraz w Notino). Oczy podkreśl pastelowymi cieniami Cotton Candy od Jeffree Star Cosmetics. Aby rzęsy wyglądały jak z bajki, użyj tuszu Lash Sensational Sky High Mascara od Maybelline. I najlepsze na koniec - usta! Aby uzyskać usta jak z pierwszych stron magazynów, wypróbuj nowy nawilżający balsam do ust Chubby Stick™ marki Clinique lub sięgnij po viralowy błyszczyk Duck Plump Lip Gloss marki NYX Professional Makeup.

Nowa wiosenna rutyna dla włosów? Nowości do włosów od Notino

Wiosna rozkwita, a wraz z nią ściągamy czapki i chętnie wystawiamy nasze włosy na słońce. W słonecznie dni szczególnie należy pamiętać o odpowiedniej ochronie przed promieniowaniem UVA i UVB, które jest szkodliwe nie tylko dla naszej skóry, ale i włosów. Z myślą o wiosennej pielęgnacji przygotowaliśmy wybór najlepszych nowości do pielęgnacji włosów w Notino. Dla tych z nas, którzy lubią bawić się kolorami, mamy dwie nowe linie produktów do włosów farbowanych. Pierwszą z nich jest nowa odsłona szamponów do włosów farbowanych od marki Aveda w wersji lekkiej – Color Control Light Shampoo oraz bogatej - Color Control Rich Shampoo. Drugą nowością jest rozjaśniająca pielęgnacja od Redken – Acidic Color Gloss.

Jeśli jesteś zwolenniczką produktów wegańskich, z pewnością ucieszy Cię nowa linia profesjonalnych kosmetyków do włosów Benvoleo od Alfaparf Milano. Kérastase również ma nową linię. W roli głównej Sydney Sweeney z nową linią PREMIÈREdo włosów zniszczonych, którą z pewnością docenimy po zimie. I wreszcie, jedna zupełnie nowa marka w Notino, a jest nią marka ZENZ Organic. Z produktami tej kultowej marki każdy problem z włosami zniknie w mgnieniu oka.

Pielęgnacja dłoni – nie zapominaj o niej!

Maj to także miesiąc, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Higieny Rąk. W tym dniu przypominamy, jak ważna jest właściwa higiena i pielęgnacja w dbaniu o siebie i swoich bliskich. Zapomnij o nudnych opakowaniach i wysuszających formułach! Jeśli jesteś fanem mydeł w formie stałej, sięgnij po luksusowy zestaw upominkowy Lawenda & Czerwone Owoce & Fiołekod Essencias de Portugal + Saudade. Jeśli wolisz mydło w płynie, postaw na delikatne mydło do rąk i ciała Rosemary Mint Hand and Body Washod Aveda. Wypróbuj żel do mycia rąk Cleansy Jelly Fresh Cucumber od Not So Funny Any lub spray oczyszczający In Good Hands włoskiej marki Milk Shake – dzięki jego kompaktowej formie, możesz wrzucić go do torebki, by mieć zawsze przy sobie. Aby zapobiec wysuszeniu dłoni, nie zapominajmy o nawilżeniu. Na noc sięgnij po nawilżającą maskę do rąk Pure Natural Hand Treatment od The Seam, a w ciągu dnia w torebce przyda się małe opakowanie kremu nawilżającego. A ponieważ warto dzielić się dobrymi rzeczami, wybierz zestaw My Orchard Analogue Seoul od koreańskiej marki Frudia, w którym znajduje się 6 małych kremów nawilżających.

