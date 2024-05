Gigantyczna promocja w Lidlu dla wszystkich miłośników kwiatów. Tylko 1 zł za piękny bukiet

Mieszam z pastą do zębów i czyszczę. Sposób na idealnie białe buty. Po takim praniu są śnieżnobiałe i wyglądają jak nowe

Świeże, cięte kwiaty w wazonach to świetny sposób na to, aby w naszych domach było radośniej, bardziej kolorowo, a we wnętrzu rozprzestrzeniał się piękny zapach. Dzięki kwiatowym bukietom oraz roślinom doniczkowym mieszkanie stanie się bardziej przytulne i atrakcyjne.

Warto skorzystać z okazji i zaprosić wiosnę do swoich domów! Tylko w sobotę, 11 maja, w sklepach Lidl Polska będzie obowiązywała specjalna akcja – przy zakupach za min. 199 zł klienci będą mogli odebrać bukiet siedmiu tulipanów za złotówkę!Szczegóły i informacje o artykułach wyłączonych z akcji są dostępne w regulaminie w sklepach i na stronie www.lidl.pl. Limit to 1 bukiet tulipanów (7 szt.) na paragon. Produkty będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Jak przedłużyć żywotność ciętych kwiatów?

Warto zadbać o żywotność kupionych kwiatów, tak abyśmy mogli jak najdłużej cieszyć nimi oko. Przed umieszczeniem tulipanów w wazonie, należy skrócić im łodygi, a do wody dodać nieco cukru, który dostarczy kwiatom pożywienia. Pamiętajmy o tym, aby woda w wazonie była świeża – w tym celu warto zmieniać ją codziennie.

