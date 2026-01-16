Gillette oficjalnym partnerem Audi Revolut F1 Team

Fundamentem partnerstwa jest bezkompromisowe dążenie do precyzji. Zarówno w mikrometrycznych tolerancjach konstrukcyjnych bolidu Formuły 1, jak i w perfekcyjnie zaprojektowanej geometrii ostrza maszynki do golenia, Audi Revolut F1 Team oraz Gillette kierują się w swoich dziedzinach identyczną filozofią: doskonałość technologiczna jest nierozerwalnie związana z doskonałym wykonaniem. Od ponad wieku Gillette nie tylko wyznacza kierunki rozwoju innowacji w dziedzinie pielęgnacji, lecz również konsekwentnie współtworzy historię marketingu sportowego, budując autentyczne, długofalowe relacje z pierwszoplanowymi gwiazdami sportu oraz najbardziej prestiżowymi platformami sportowymi świata. Dziedzictwo to w naturalny sposób rezonuje z ambicją Audi Revolut F1 Team, którego celem jest trwałe ugruntowanie pozycji w ścisłej czołówce sportów motoryzacyjnych. Gillette postanowiło towarzyszyć zespołowi od samego początku, wspierając go w budowaniu globalnej obecności i tworzeniu silnej, wyróżniającej się platformy w Formule 1.

Partnerstwo zostało dodatkowo wzmocnione dzięki obecności Braun, łącząc w ten sposób dwie kultowe niemieckie marki. Słynne dziedzictwo projektowe Braun i reputacja jako producenta produktów najwyższej jakości, naturalnie wpisują się w podejście zespołu Audi Revolut F1 Team do inżynierii i osiągów, tworząc autentyczną współpracę opartą na kunszcie i innowacyjności. Dołączenie marki Gillette Venus nadaje partnerstwu dodatkowy wymiar, przyciągając do tego sportu bardziej zróżnicowaną, kobiecą i młodszą publiczność oraz angażując ją w znaczący sposób.

Partnerzy będą współpracować w zakresie wspólnego brandingu, produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sprzedaży detalicznej oraz działań skierowanych do fanów, wykraczających poza tor wyścigowy, tworząc znaczące wydarzenia kulturalne i wciągające doświadczenia w trakcie całego sezonu. W ramach partnerstwa logotyp Gillette pojawi się na bolidzie i zasobach Audi Revolut F1 Team, odzwierciedlając w pełni zintegrowaną obecność od początku sezonu, w tym podczas inauguracji zespołu w Berlinie 20 stycznia.

Stefano Battiston, Chief Commercial Officer, Audi Revolut F1 Team: „Gillette to jedna z najbardziej kultowych marek w historii marketingu sportowego, której dziedzictwo opiera się na autentycznych relacjach z fanami na całym świecie. Włączenie Gillette, wraz z markami Braun i Venus do ekosystemu Formuły 1 stanowi zarówno jednoznaczny sygnał ambicji, jak i naturalne dopełnienie grona wybitnych, globalnych partnerów wspierających nasz zespół. Gillette to marka o dużej sile oddziaływania, która podziela nasze przekonanie, że doskonałość inżynieryjna i piękno zaprojektowanych produktów budzą zaufanie i emocje. W momencie globalnego debiutu Audi Revolut F1 Team te unikalne kompetencje marki w obszarze angażowania masowych odbiorców, czynią tę strategiczną współpracę niezwykle wartościową i autentyczną, pozwalając nam w znaczący sposób wzbogacić doświadczenie kibiców.”

Gary Coombe, CEO, Gillette: „Z ogromną satysfakcją ogłaszamy partnerstwo z Audi Revolut F1 Team w kluczowym momencie jego przygotowań do rywalizacji na absolutnym szczycie światowego motorsportu. Inspiruje nas długoterminowa wizja zespołu i cieszymy się, że możemy towarzyszyć mu w tej podróży od samego początku. Partnerstwo to stanowi wyjątkową platformę do zaprezentowania globalnej społeczności kibiców najwyższej jakości i wydajności naszych marek. Dzięki niezrównanej technologii ostrzy Gillette i zaawansowanej inżynierii elektrycznej Braun dostrzegamy wyraźne podobieństwa między zespołem Audi Revolut F1 Team a naszym bezkompromisowym dążeniem do najlepszych rezultatów. Wspólnie stworzymy niezapomniane, angażujące kampanie medialne i sprzedażowe, które w innowacyjny sposób połączą świat toru wyścigowego z codziennym doświadczeniem konsumentów.”