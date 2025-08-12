Gisada Ambassadora – dopełnienie letnich wieczorów

Inspiracją dla zapachu Ambassadora była chęć uchwycenia wyjątkowego charakteru współczesnej kobiety – silnej, pewnej siebie, ale zarazem subtelnej i zmysłowej. Kompozycja ma podkreślać jej elegancję, wyrafinowanie i naturalny urok. To właśnie te cechy stają się szczególnie wyraziste podczas wieczornych wyjść na romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi.

Nuty głowy zawierają w sobie owocowo-kwiatową kompozycję. Aromaty jagody, mandarynki i liści fiołka nadają całości lekkość i świeżość. W sercu zapachu rozkwita elegancki bukiet kwiatów, składający się m. in. z jaśminu, frezji i kwiatu pomarańczy. Bazę natomiast stanowią ciepłe, otulające nuty wanilii, drzewa sandałowego oraz piżma, które dodają głębi i przedłużają trwałość, tak aby zapach był obecny na skórze przez cały wieczór.

Nuty zapachowe Ambassadory:

GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka

SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe

BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier puder

Perfumy Ambassadora stanowią idealne uzupełnienie letniego looku. Lekkie, a zarazem wyraziste i eleganckie. To zapach, który nie przytłacza, a zapada w pamięć, jak wieczór, który chciałoby się przeżywać wciąż od nowa.