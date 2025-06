Gorące lato pełnie beauty tipów i nowości. Rusz najbardziej wyczekiwany autobus roku

Podczas wizyty w Sephora Beauty Bus czekają na Ciebie niezliczone atrakcje, które pozwolą Ci odkryć swój letni vibe. W strefie Make-up Vibe poznasz looki idealnie dopasowane do Twojego nastroju, a eksperci podpowiedzą Ci, jak je stworzyć krok po kroku. Jeśli marzysz o perfekcyjnej fryzurze na wakacyjne wojaże, koniecznie zajrzyj do Good Hair Vibes, gdzie podkręcisz swój look z pomocą profesjonalistów. Nie zabraknie też okazji do świetnej zabawy i uwiecznienia tych momentów – Insta Vibes to strefa stworzona do robienia najlepszych zdjęć z przyjaciółkami. Chcesz spersonalizować swoją stylizację? W Style Your Vibe znajdziesz inspiracje i porady, a w DIY Vibe stworzysz unikalną pamiątkę. Dodatkowo będziesz mogła podkreślić swój styl fajną przypinką w strefie Pin the Vibe oraz ozdobić się modnym wodnym tatuażem w Tattoo Vibe. To prawdziwe święto beauty pod hasłem: summer, but make it beauty!

Nie możesz dotrzeć na żaden z przystanków? Bez obaw! Sephora pomyślała również o Tobie. Odpal na swoim smartfonie grę Sephora Treasure Hunt i baw się, grając o fantastyczne nagrody. Poczuj wakacyjny klimat i dreszczyk emocji bez względu na to, gdzie jesteś! Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by być na bieżąco z najnowszymi trendami i czerpać inspiracje od najlepszych. Sprawdź poniżej harmonogram trasy Sephora Beauty Bus i zaplanuj swoją wizytę już dziś! To będzie lato pełne pięknych wrażeń! 😎