Gorące trendy w makijażu na wiosną i lato 2023. Jak się malować? Ten kolor będzie wymiatał

„Be What You Want to Be”, czyli „Bądź, kim chcesz być” – głosi hasło włoskiej marki KIKO MILANO, która od ponad 25 lat tworzy kosmetyki do makijażu pomagające każdej kobiecie podkreślić jej naturalne piękno. Zakorzeniona w wartościach "Made in Italy", w świecie stolicy mody, sztuki, designu, marka oferuje produkty łączące najnowsze odkrycia naukowe w branży beauty z bieżącymi trendami w modzie. Jaki make-up będzie więc modny w tym roku? Profesjonalni makijażyści wskazują na kilka trendów, które można wykorzystywać osobno lub dowolnie ze sobą łączyć, w zależności od chęci i okazji. Rozświetlone policzki, mocno podkreślone oko i winylowe usta – o tych elementach należy pamiętać, aby osiągnąć look jak z tygodnia mody, zaś z bogatego portfolio KIKO MILANO warto wybrać następujące propozycje:

Extra Sculpt Waterproof Mascara – wodoodporny tusz do rzęs

Wodoodporny tusz Extra Sculpt Waterproof Mascara zapewnia panoramiczną objętość oraz daje efekt widocznie gęstszych i podkręconych rzęs. Jego bogata kremowa konsystencja nie tworzy grudek i nie skleja rzęs, ma za to zmienny stopień krycia i jest łatwa w aplikacji dzięki niezwykłej szczoteczce w kształcie klepsydry, która pobiera i rozprowadza maskarę w równomierny sposób. Co ważne, skład tuszu wzbogacony został kompleksem składników aktywnych, które odżywiają rzęsy i sprawiają, że spojrzenie nabiera głębi. Dzięki specjalnemu aplikatorowi z włókien zaledwie kilka ruchów wystarczy, aby uzyskać idealnie wyrzeźbione rzęsy. Pociągnij włoski szczoteczką, wykonując delikatne, poziome, zygzakowate ruchy, aż do osiągnięcia pożądanego wykończenia. I już!

Water Eyeshadow – cień do powiek

To rewolucyjny cień przeznaczony do nakładania na sucho i na mokro, dostępny w 32 luminescencyjnych odcieniach, umożliwiający zmienny stopień krycia i uzyskanie od półprzeźroczystego do pełnego i intensywnego efektu. Jego miękka i kremowa konsystencja pozwala na stworzenie makijażu z trójwymiarowym efektem, a mieszanka pudrów sferycznych najnowszej generacji gwarantuje niezwykły efekt kolorystyczny, który łączy ekstremalną precyzję, czysty blask i wyjątkową trwałość. Każdy cień z tej serii wzbogacony został składnikami aktywnymi o działaniu nawilżającym i wygładzającym, dzięki czemu jest delikatny i niewyczuwalny na powiekach.

Green Me Blush – róż dający naturalny rezultat

To wegański kompaktowy róż, dodający kościom policzkowym koloru i idealnie podkreślający rysy twarzy. Ma delikatną konsystencję, która przyjemnie wtapia się w skórę i natychmiast uwalnia kolor, umożliwiając regulowanie jego intensywności, a jego ekologiczna formuła wzbogacona została o organiczny olejek arganowy, olej z nasion bawełny i olej z awokado. Dzięki wbudowanemu praktycznemu lusterku, róż jest idealny do szybkich poprawek, również poza domem. Wystarczy nanieść produkt na kości policzkowe oraz skronie i rozetrzeć na zewnątrz twarzy. W efekcie cera jest naturalnie ożywiona.

Unlimited Double Touch – dwuetapowa pomadka do ust

To niezwykłe połączenie dwóch produktów – bazy oraz błyszczyka dostępne w wielu supermodnych kolorach. Formuła bazy tworzy na wargach delikatną powłokę, zapewniając maksymalny komfort, optymalne przyleganie i ich jednorodne pokrycie kolorem. Jest przy tym odporna na rozmazywanie i bardzo szybko schnie. Natomiast błyszczyk zmiękcza usta, nadając im jednolite, świetliste i błyszczące wykończenie. Opakowanie wyposażone jest w dwa aplikatory odpowiednie do dwóch różnych rodzajów konsystencji. Usta są miękkie i podkreślone błyszczącym kolorem nawet do 12 godzin – oto rezultat, jaki osiągniesz sięgając po Unlimited Double Touch.

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO

