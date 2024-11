Gorący makijaż na mroźny sezon. Trendy i kolory

Makijaż wieczorowy poniekąd rządzi się własnymi prawami. Jest on mocniejszy i bardziej intensywny, nie znaczy to jednak, ze powinien być ciężki i za bardzo obciążający. Ten rodzaj make-upu będzie idealny na święta. Jak wykonać najlepszy makijaż wieczorowy?

Postaw na klasykę

Od wielu lat najmodniejszym makijażem wieczorowym jest ten podkreślający i optycznie powiększający oczy. Klasyką jest już smokey eyes, czyli podkreślenia oka przy użyciu ciemnych cieni (czerni, szarości albo brązów. Dzięki mocnym akcentom kolorystycznym i przejściom makijaż ten rewelacyjnie podkreśla zarówno kształt oka jak i kolor tęczówki.

Jak wykonać smokey eyes?

Przed aplikacją pamiętaj o prawidłowej pielęgnacji, na twarz nałóż krem nawilżający, a na powiek bazę pod cienie. Możesz wykorzystać także korektor pod oczy, ale wybieraj takie, który nie ma skłonności do zbierania się w zmarszczkach i nie podkreśla suchych skórek. Na ruchomą część powieki zaaplikuj jasny, cielisty i matowy cień. Następnie w zewnętrznym kąciku nałóż ciemniejszy cień rozprowadzając go bliżej wewnętrznego kącika, porządnie do rozetrzyj. W kolejnych krokach nakładaj aplikuj coraz ciemniejsze kolory, w myśl zasady, że najciemniejszy odcień powinien być jak najbliżej zewnętrznego kącika. Kolory porządnie ze sobą połącz. W wewnętrznej części oka nałóż jasny kolor, może być on świecący, zawierający brokat i drobiny. Aby dodać makijażowi jeszcze bardziej drapieżny wygląd całość podkreśl eyelinerem.

Makijażowe nowości na zimę 2024/2025

Klejnoty, brokat i połysk - wow! Trendowa edycja essence MY HEART BEATS DISCO to odrobina lat 70-tych i całe mnóstwo glamu. Mały akcent z połyskiem i brokatem na oczach,policzkach i ustach, może stać się rzeczywistością dzięki chromowanym odcieniom i błyskotkom do twarzy. Specjalne akcenty, takie jak szminka z brokatem i błyszczyk o zapachu czerwonych owoców, są wisienką na torcie.

MY HEART BEATS DISCO

błyszczyk lizak

Duet do ust 2 w 1

Odżywczy balsam do ust i odcień reagujący z pH skóry

Zabawny kształt lizaka

i Autor: materiały prasowe essence

MY HEART BEATS DISCO

Brokatowy rozświetlacz

Mocno odbija światło

Można go nakładać warstwami, aby uzyskać bardziej intensywny blask

Może być stosowany jako produkt do twarzy i ciała

i Autor: materiały prasowe essence

LODOWE PIĘKNO Z LIMITOWANĄ EDYCJĄ ARCTIC ILLUSION

Stwórz niezwykły wygląd inspirowany soplami i kryształami lodu dzięki naszym wyjątkowym produktom do twarzy, ust i oczu. Błyszczące efekty i wielobarwne wykończenia przypominają lśniące lodowe krajobrazy i arktyczny blask. Przyciągające wzrok opakowania z optyką kryształu lodu tworzą iluzję zaklętych w lodzie skarbów. Ta limitowana edycja pozwala zanurzyć się w świecie, w którym zacierają się granice między rzeczywistością a iluzją.

ARCTIC ILLUSION ROZŚWIETLACZ

Nadaje delikatny połysk każdemu odcieniowi skóry

Zawiera ultradrobne luminescencyjne pigmenty połyskujące

Wysokiej jakości kompaktowe opakowanie z dołączonym lusterkiem

i Autor: materiały prasowe Catrice

ARCTIC ILLUSION BAZA ROZŚWIETLAJĄCA

Daje efekt kryształowego blasku

Łatwa aplikacja i lekka konsystencja

Ekskluzywne opakowanie z kryształowymi elementami