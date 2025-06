i Autor: Wygenerowane przez AI Makijaż

Strefa beauty

Gotowa na festiwal? Te 6 kosmetyków idealnie sprawdzi się w makijażu, który przetrwa całą noc

Lato to sezon muzycznych festiwali, zachęcający do zabawy modą i makijażem. To doskonały moment, aby poeksperymentować z makijażem – wyrażając swoje kreatywne „ja”. Możesz szaleć z żywymi kolorami, błyskiem, wyrazistymi kreskami i efektownymi ozdobami twarzy. Te 6 super trwałych kosmetyków pomoże ci stworzyć festiwalowy look.

Najnowsze z działu Strefa beauty Podaruj swojej skórze słońce w bezpiecznej postaci Strefa beauty Letni Makijaż: Promienna skóra i soczyste usta w blasku słońca Strefa promocji W takiej sukience każdy będzie prawić Ci komplementy. W promocji Lidla tylko za 35 zł! Wysokiej jakości materiał i fason, który pokochały wszystkie Polki Strefa mody Agata Kulesza i Zalando zapraszają na polskie wybrzeże w kampanii: "W co mam się ubrać?” Strefa beauty Magia spojrzenia: rola i historia tuszu do rzęs. Te tusze do rzęs odmienią Twój makijaż Przyciągnij spojrzenia – awangardowy detal Jeden przyciągający uwagę element może skutecznie dodać całości unikalnego charakteru. Intensywny połysk i odważny kolor zaaplikowany na całą górną powiekę? Iskrzące blaskiem kryształki na policzkach i ustach? A może holo blask na policzkach i powiekach? Cień do powiek w sztyfcie 05 Violet, FaceBoom make-up Ten silnie napigmentowany,, metaliczny cień w sztyfcie skutecznie „otwiera” oko i rozświetla spojrzenie. Dodatkowo jest ultra trwały – przetrwa do rana! Jeśli fiolet to dla ciebie zbyt dużo – postaw na 04 Holo w wersji transparentnej z dużą ilością mieniących się drobinek. i Autor: materiały prasowe FaceBoom Powrót do romantyzmu Kochasz zabawę światłem i bardziej subtelny, romantyczny styl? Tutaj możesz postawić na iskrzącą słonecznym blaskiem, promienną skórę, ciepłe, brzoskwiniowe kolory na policzkach, opalizujące złotem powieki i usta jedynie muśnięte kolorem, jak po zjedzeniu dojrzałych, soczystych owoców. Świetnie sprawdzi się także bronzing - miksując bronzer i róż, uzyskasz miękkie przejście kolorów - efekt de­li­kat­nej opa­le­ni­zny z sub­tel­nym ru­mień­cem gwarantowany. Dodaj rozświetlacz - podkreślisz promienny wygląd skóry. Na powiekach wykorzystaj technikę płynnego przejścia między kolorami, bez wyraźnych granic np. od jasnego złota po mocha mousse lub pomarańcz na zewnętrznej części powieki. Duo Róż&Rozświetlacz 01 Peach, FaceBoom make-up. Wystarczy zaaplikować go w miejscach, które standardowo łapią promienia słoneczne - na kości policzkowe, grzbiet nosa oraz odrobinę na czoło i gotowe! Lekka, kremowa konsystencja łatwo się aplikuje i rewelacyjnie stapia się ze skórą. Jego formuła zawiera dobroczynnie działające na skórę masło shea, witaminę E, olej słonecznikowy oraz bisabolol, a do tego smakowicie pachnie truskawkami! Set dostępny również w chłodnej tonacji – 02 Pink. i Autor: materiały prasowe Faceboom Back to black Czerń nigdy nie wychodzi z mody! I chociaż małą czarną lepiej zostawić na inne okazje, to czarny eye-liner idealne odnajdzie się na festiwalu. Co najważniejsze – nie musisz być perfekcjonistką z wprawną ręką, aby po niego sięgnąć. Niedoskonałość, efekt „rozmazania”, jak po całonocnej imprezie jest mile widziany! Przypomnij sobie Amy Winehouse, czy bliźniaczki Olsen z początków lat 2000! Eyeliner w pisaku FaceBoom make-up Elastyczny aplikator umożliwia precyzyjne zrobienie kreski nawet makijażowemu nowicjuszowi. i Autor: materiały prasowe FaceBoom Wyraziste spojrzenie to także brwi i rzęsy, które nadają oczom odpowiedniej oprawy. Koloryzujący żel do brwi FaceBoom make-up. Z pomocą niesfornym i delikatnym brwiom przyjdzie koloryzujący żel do stylizacji, który utrwala włoski w pożądanym kształcie na cały dzień, nadając im objętości i tekstury, a dzięki zawartym w nim panthenol i aloes dodatkowo nawilża i wzmacnia włoski, pielęgnując brwi. i Autor: materiały prasowe FaceBoom Czerwień ma moc! W szczególności na ustach! To może być drapieżna czerwień w wersji gloss, matowa z pełnym kryciem, które nada twoim ustom nieskazitelny wygląd lub usta bez wyraźnego konturu – jak po pocałunku. Tint do ust Electric red, FaceBoom make-up Oferuje długotrwały efekt bez efektu maski i przesuszenia delikatnej skóry ust. Jest super trwały i mocno napigmentowane! Możesz z nim budować kolor, od delikatnego muśnięcia czerwienią, do głęboko nasyconego koloru – wystarczy, że nałożysz kolejną warstwę na usta. i Autor: materiały prasowe FaceBoom Water Jelly Tint Cherry, FaceBoom make-up. Zależy ci na efekcie, ale i wygodzie? Ten wielofunkcyjny tint w sztyfcie to kosmetyk, dzięki któremu pomalujesz i policzki i usta. Zelowa formuła idealnie rozprowadza się na skórze, Multifunkcyjny tint dostępny jest również w 2 innych odcieniach: 02 Lychee, i 03 Papaya. i Autor: materiały prasowe FaceBoom