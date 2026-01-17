GUESS JEANS powraca na Pitti Uomo 109 z kolekcją Jesień/Zima 2026, inspirowaną amerykańskim dziedzictwem i duchem Zachodniego Wybrzeża

Koncepcja przestrzeni wystawienniczej GUESS JEANS na Pitti Uomo, stworzona przez Nicolaia Marciano, Chief New Business Development Officer, została zaprojektowana tak, aby przenieść odwiedzających do filmowej scenerii górskiej chaty na Zachodnim Wybrzeżu. Gęsty, zielony las, nadrukowany na ścianach wejściowych, buduje atmosferę i prowadzi do wnętrza inspirowanego górskim schronieniem, gdzie drukowane pejzaże, rekwizyty i manekiny wchodzą w dialog z kolekcją, tworząc wielowarstwową opowieść na styku natury i mody. Elementy outdoorowe, takie jak formowane ściany, ułożone drewno opałowe czy rustykalne meble, przywołują naturalne otoczenie, natomiast wewnątrz ciepłe światło, fakturowane ściany i starannie dobrane wyposażenie oddają intymny klimat górskiego azylu. Naturalna paleta barw oraz subtelne akcenty Pantone przenikają całą przestrzeń od podłóg i podestów, po ściany i wieszaki, podkreślając organiczny charakter kolekcji.

Kolekcja Jesień/Zima 2026 rozwija amerykańskie dziedzictwo workwear GUESS JEANS, prezentując swobodną, użytkową garderobę, ukształtowaną przez luz i styl Zachodniego Wybrzeża. Warstwowe sylwetki definiują sezon, od pikowanych kurtek roboczych truckerów oversize, po okrycia z imitacji kożucha i skóry, zestawiane z luźnym, workowatym denimem w teksturowanych, inspirowanych stylem vintage wykończeniach. Klasyczne elementy, takie jak koszule w prążki, flanelowe bluzy z kapturem, swetry o splocie warkoczowym czy graficzne T-shirty, zyskują nowoczesnych proporcji, łącząc solidną konstrukcję z niewymuszoną wygodą.

Stylizacje na chłodniejsze dni obejmują puchowe kurtki o średniej długości, modele z imitacji zamszu oraz dopasowane zestawy dresowe, które łączą funkcjonalną ochronę z miękkimi fakturami i codziennym komfortem. Detale użytkowe, przeszywane skórzane akcenty, sprane wykończenia i subtelne brandowanie wzmacniają autentyczny charakter kolekcji. Warstwowe zestawienia, takie jak bluzy pod kurtkami oraz flanelowe koszule narzucone na T-shirty z grafiką, oddają spontaniczność garderoby, inspirowanej kalifornijską podróżą, stworzonej z myślą o ruchu i zmiennych warunkach pogodowych.

Linia damska eksploruje kontrasty objętości i faktur, zestawiając krótkie puchówki, bomberki z imitacji futra oraz kurtki inspirowane motocyklowym stylem z rozszerzanymi fasonami z denimu. Inspiracje wczesnymi latami 2000. oraz estetyką lat 70. przejawiają się w T-shirtach z kryształkami, welurowych kompletach dresowych, pasiastych dzianinach i denimie w panterkę, zrównoważonych warstwowaniem i krojami. Efektem jest wyrazista, streetwearowa interpretacja amerykańskiego stylu, odważna, a jednocześnie łatwa do stylizowania, nostalgiczna, lecz aktualna, odzwierciedlająca ewoluującą wizję GUESS JEANS zakorzenioną w kalifornijskiej kulturze.

Wyjątkowym punktem ekspozycji jest zapowiedź nadchodzącej Rolling Stones Capsule Collection, będącej hołdem dla legendarnej amerykańskiej trasy koncertowej zespołu z 1978 roku. Kolekcja prezentowana jest w zamkniętej, czerwonej przestrzeni z dedykowanym oświetleniem i oprawą dźwiękową, łącząc archiwalne grafiki tras koncertowych z wyrazistą estetyką Zachodniego Wybrzeża i celebrując nieprzemijający wpływ kultury rock’n’rolla na amerykański styl.

i Autor: GUESS JEANS/ Materiały prasowe

