Guess powraca na pustynię z piątą edycją swojego kulturowego wydarzenia, wyznaczając nową erę rozwoju marki

Tworząc wielodniową przestrzeń na wydarzenie o takiej skali, GUESS konsekwentnie redefiniuje rolę mody w kulturze, przechodząc od marketingu opartego na kampaniach, do budowania świata marki, zakorzenionego w doświadczeniu i społeczności.

Kompleks zlokalizowany na terenie prywatnej, luksusowej posiadłości w Indio w Kalifornii, gościł starannie wyselekcjonowaną grupę globalnych trendsetterów, artystów oraz wieloletnich współpracowników marki. Wśród rezydentów edycji 2026 znaleźli się powracający uczestnicy: Teyana Taylor, Quenlin Blackwell, A$AP Nast, Evan Mock, Karrueche Tran oraz Bretman Rock, a także nowi rezydenci: Amelia Gray Hamlin, Delilah Belle Hamlin oraz True Whitaker.

Po pięciu latach działalności GUESS Compound jest czymś więcej niż flagową aktywacją marki. To katalizator jej szerszej ewolucji. Tegoroczne pustynne doświadczenie wpisuje się w strategiczne decyzje biznesowe, kształtujące przyszłość GUESS, obejmujące także przejęcie nowojorskiej marki rag & bone w 2024 roku oraz partnerstwo z Authentic Brands Group (ABG) w 2026 roku. Razem, te inicjatywy zapowiadają szerszą transformację: GUESS nie tylko uczestniczy w kulturze, ale także aktywnie ją współtworzy.

W centrum tej transformacji stoi Nicolai Marciano, Chief Business Development Officer, którego wizja wyprowadza markę poza produkt, w stronę narracji opartej na doświadczeniu. Pod jego kierownictwem GUESS stworzył ekosystem kulturowy, który łączy estetykę, społeczność i handel, pozycjonując markę jako autorytet w dziedzinie nowoczesnego lifestyle'u.

„To, co pięć lat temu zaczęło się jako strategiczna idea zgromadzenia naszej społeczności na pustyni, przerodziło się w żywy wyraz tożsamości naszej marki. Każdego roku stawiamy sobie wyzwanie zbudowania świata, który jest osobisty, immersyjny i nieoczywisty. Powrót po raz piąty to nie tylko ważny kamień milowy, lecz także odzwierciedlenie globalnej wspólnoty, która nadal rozwija się razem z nami i współtworzy to, czym jest dziś GUESS".

- Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer of Guess?, LLC.

W 2026 roku uznany japoński artysta graficzny VERDY powrócił, aby na nowo zinterpretować wizualny świat GUESS, pogłębiając swoją kreatywną współpracę z marką. Jego charakterystyczna estetyka przekształciła cały kompleks, od reinterpretacji kultowego trójkąta GUESS po ekskluzywny merchandising z postacią Visty, dostępny wyłącznie dla gości obecnych na miejscu.

„Świetnie się bawiłem, przenosząc Vick i Visty na pustynię. GUESS Compound to najlepsze doświadczenie."

