GUESS prezentuje: "The Creation of a Diva"

Retrospektywna ekspozycja prezentuje kultowe modele i kampanie reklamowe marki, łącząc modę, fotografię i wideo w immersyjnej podróży po kreatywnym wszechświecie i rewolucyjnej wizji Paula Marciano. Wystawa eksploruje czystą, rozpoznawalną estetykę, ukazując talent Marciano do odkrywania nowych twarzy i przekształcania początkujących talentów w prawdziwe ikony mody.

Podzielona na sekcje tematyczne trasa prowadzi zwiedzających przez okres od 1981 roku do współczesności. Oprócz fotografii gwiazd kampanii GUESS, odwiedzający mogą odkrywać interaktywne przestrzenie, które opowiadają historię marki. Instalacje, gra światła oraz charakterystyczna czerwień GUESS sprawiają, że zwiedzanie wystawy staje się jeszcze bardziej angażujące.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością organizacji tej retrospektywy w MUDEC” – mówi Paul Marciano, co-founder and Chief Creative Officer of GUESS?, Inc. „To prestiżowa instytucja na włoskiej scenie kulturalnej, idealne miejsce, by uczcić ewolucję naszych kampanii, które zapisały się w historii mody. Wystawa oferuje unikalne doświadczenie, oddając hołd naszej historii.”

Kampanie reklamowe, uwiecznione przez legendarnych fotografów, takich jak Ellen Von Unwerth, Wayne Maser, Bryan Adams i Dewey Nicks, przywołują urok dawnego Hollywood, reinterpretowany przez współczesne kobiety, ucieleśniające śmiałego i zmysłowego ducha GUESS. Od pierwszej „GUESS Girl”, młodej Estelle Lefébure, po światowej sławy supermodelki, takie jak Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell i Anna Nicole Smith, GUESS przyczynił się do rozwoju karier jednych z najjaśniejszych gwiazd mody.

Wystawa fotografii i mody celebruje nie tylko 40 lat GUESS, ale także pracę wielkich fotografów, stojących za kultowymi kampaniami marki. Pokazuje również niezwykłą zdolność GUESS do przekształcania modelek w prawdziwe „Divy”, uznawane do dziś za jedne z najważniejszych postaci modowej sceny ostatnich dekad. Wystawa wyznacza etapy podróży, która przeplata niesamowitą historię GUESS z innymi elementami wizualnymi, mechanizmami, procesami oraz globalnymi wydarzeniami z obszaru mody, a także szeroko pojętej, amerykańskiej kultury. To narracja, której korzenie sięgają analogowej ery filmu, by ostatecznie połączyć się z dynamiką i płynnością współczesnego, zdigitalizowanego świata.

i Autor: materiały prasowe Guess

