GUESS świętuje swoje 45-lecie podczas konferencji „One World One Brand” w Marrakeszu

Ósma edycja konferencji GUESS odbyła się w Marrakeszu, po wcześniejszych odsłonach organizowanych w takich prestiżowych lokalizacjach jak Singapur, Barcelona i Los Angeles. Wydarzenie o nazwie „One World One Brand 2025” zgromadziło blisko 800 gości z ponad 100 krajów, oferując trzy dni pełne konferencji, warsztatów, uroczystych kolacji, przyjęć koktajlowych oraz starannie zaplanowanych, luksusowych atrakcji VIP.

Zwieńczeniem wydarzenia był ekskluzywny pokaz pod rozgwieżdżonym, pustynnym niebem w legendarnej scenerii pałacu El Badi - olśniewającej ikony marokańskiej architektury XVI wieku. Na wybiegu zaprezentowano kolekcje GUESS Spring/Summer 2026 oraz Pre-Fall 2026, a także kultowe modele z archiwum marki i specjalnie zaprojektowaną na tę okazję kolekcję kapsułową MARCIANO by GUESS.

– „One World One Brand” to coś znacznie więcej niż korporacyjne spotkanie – powiedział Paul Marciano, Co-founder & Chief Creative Officer GUESS. – To okazja, by połączyć ludzi z całego świata, nasze zespoły, partnerów i przyjaciół, aby dzielić się pomysłami, podkreślić kreatywność oraz zanurzyć się w wyjątkowym stylu życia i wartościach, które definiują markę GUESS. W przededniu 45-lecia GUESS w 2026 roku, ten duch jedności i celebracji staje się symbolem kolejnego, wyjątkowego rozdziału w historii naszej marki. Wybrałem Maroko jako miejsce tego wyjątkowego wydarzenia, by oddać hołd skromnym początkom mojej rodziny i podkreślić niezwykły rozwój oraz bogactwo kulturowe, które dziś definiują ten kraj.

Motywem przewodnim konferencji było hasło „Never Forget Your Roots” („Nigdy nie zapominaj o swoich korzeniach”). Dla Paula Marciano wybór Marrakeszu na lokalizację tego przełomowego wydarzenia był czymś naturalnym, zważywszy na jego marokańskie pochodzenie. Spotkanie stanowiło hołd dla jego korzeni, a zarazem prezentowało niezwykłą drogę marki GUESS - od producenta kultowych jeansów po globalną markę modową i lifestyle’ową.

Wśród gości znaleźli się pracownicy GUESS oraz partnerzy biznesowi marki z całego świata, a także znane międzynarodowe osobowości – w tym włoska influencerka Chiara Ferragni, niemiecka modelka i przedsiębiorczyni Leonie Hanne, francuska twórczyni Lea Elui, irlandzka prezenterka Maura Higgins, indyjska aktorka Krystle D’Souza, filipińska aktorka Andrea Brillantes, czy polska influencerka Karolina Mrozicka. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele międzynarodowych i lokalnych mediów, reprezentujący czołowe magazyny modowe, lifestyle’owe i luksusowe. Goście mieli okazję doświadczyć starannie zaplanowanych, immersyjnych atrakcji – takich jak przejażdżki motocyklem z bocznym wózkiem po barwnych sukach Marrakeszu, loty balonem nad pustynią Agafay czy prywatne zwiedzanie Mediny z przewodnikiem – a także innych niezapomnianych rozrywek, w których odzwierciedlał się wyjątkowy duch Maroka.

Aby podtrzymać emocje towarzyszące konferencji „One World One Brand”, marka GUESS przejmuje na cały sezon jesienny luksusowy ośrodek White Camel Glamping Resort na pustyni Agafay, znajdujący się 30 kilometrów na południe od Marrakeszu. W przestrzeniach resortu zaplanowano angażujące doświadczenia oraz wyposażono je w autorskie elementy wystroju, inspirowane kultowym logo GUESS.

Autor: GUESS/ Materiały prasowe

