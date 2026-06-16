GUESS wspólnie z Life Ten Tennis Club serwują najbardziej stylowe lato w Warszawie

Położony w malowniczym otoczeniu Parku Skaryszewskiego Life Ten Tennis Club stanie się tego lata najbardziej pożądanym miejscem na mapie Warszawy. Projekt „GUESS x Life Ten Tennis Club” to nowa odsłona stylu życia GUESS — przestrzeń, w której współczesna moda spotyka ponadczasową elegancję tenisowej kultury. Wspólna inicjatywa podkreśla ruch, pewność siebie i budowanie relacji. Przez całe lato GUESS oraz Life Ten Tennis Club będą łączyć świat sportu i mody, tworząc wyjątkową destynację, w której aktywność staje się stylem życia, a styl staje się częścią gry.

Centralnym punktem projektu jest metamorfoza przestrzeni Life Ten Tennis Club, gdzie od czerwca do września przestrzeń będzie uzupełniona estetyką GUESS. Dedykowane elementy brandingowe oraz indywidualnie zaprojektowane detale stworzą wyjątkowe środowisko odzwierciedlające DNA marki oraz jej wieloletni związek ze współczesną kulturą lifestyle'ową. Projekt podkreśla zaangażowanie GUESS w promowanie pewności siebie, indywidualności i aktywnego stylu życia poprzez kolekcje modowe oraz linię Activewear.

Tożsamość wizualna GUESS Tennis Club opiera się na eleganckiej palecie czystej bieli i subtelnej zieleni trawy, stanowiącej nowoczesną interpretację klasycznej estetyki świata tenisa. Każdy element przestrzeni został zaprojektowany z myślą o współpracy — od personalizowanych krzeseł sędziowskich i sprzętu kortowego po personalizowane siatki tenisowe, kosze na piłki oraz akcesoria do gry. Personel klubu będzie nosił stylizacje GUESS Activewear, wprowadzając charakterystyczne połączenie funkcjonalności i stylu do codziennego rytmu życia klubu.

Transformacja wykracza również poza korty. Court Café zyska nową aranżację inspirowaną światem GUESS, stając się letnim miejscem spotkań, gdzie sport, moda i miejski lifestyle naturalnie się przenikają .Przez cały sezon klub będzie gospodarzem starannie wyselekcjonowanego programu wydarzeń przygotowanych wspólnie z GUESS. Wybrane turnieje tenisowe wzbogacą dedykowane aktywacje marki, a kalendarz wydarzeń uzupełnią inicjatywy skupione wokół wellness, takie jak sesje matcha x pilates czy spotkania społecznościowe. Wszystkie aktywności zostały zaprojektowane z myślą o budowaniu relacji zarówno na korcie, jak i poza nim, podkreślając rosnące znaczenie sportu, dobrostanu i nowoczesnego stylu życia.

Atmosfera GUESS Tennis Club pojawi się również w przestrzeni retail. W warszawskim salonie GUESS w centrum handlowym Złote Tarasy powstała specjalna witryna inspirowana światem tenisa. Instalacja, przenosi energię współpracy do przestrzeni zakupowej i tworzy naturalny dialog między modą a sportem, zapraszając klientów do odkrywania świata GUESS Tennis Club.

Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 11 czerwca 2026 roku podczas ekskluzywnego wydarzenia w Life Ten Tennis Club. Wśród zaproszonych gości znaleźlisię przedstawiciele mediów, influencerzy oraz osoby ze świata mody, sportu i kultury, którzy jako pierwsi poznali wizję współczesnego lifestyle'u inspirowanego sportem.Jednym z najważniejszych punktów programu był panel dyskusyjny poświęcony relacji między modą a tenisem oraz doświadczeniom kobiet w sporcie zawodowym. W rozmowie udział wzięły: Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska oraz Marta Domachowska-Janowicz. Panel dostarczył unikalnych perspektyw dotyczących kariery sportowej, znaczenia osobistego stylu w świecie tenisa oraz rosnącego wpływu odzieży sportowej na codzienne życie aktywnych kobiet.

Rozmowa stała się inspirującą platformą do dyskusji o pewności siebie, osiąganiu wyników i wyrażaniu własnej tożsamości, jednocześnie pokazując, jak blisko współczesny sport związany jest dziś z modą.Goście wydarzenia mogli również spróbować swoich sił na korcie podczas specjalnie przygotowanych aktywności prowadzonych przez trenerów Life Ten Tennis Club. W połączeniu z letnimi akcentami i designem inspirowanym estetyką GUESS Activewear stworzyło to doświadczenie doskonale oddające ducha całej współpracy.

Po sukcesie projektów takich jak GUESS Winter Club oraz GUESS Beach Club, GUESS Tennis Club otwiera kolejny rozdział w strategii marki opartej na tworzeniu angażujących doświadczeń i wyjątkowych destynacji lifestyle'owych. Łącząc modę, sport i społeczność w jednym z najbardziej dynamicznych miejsc Warszawy, GUESS po raz kolejny udowadnia, że współczesna moda wykracza daleko poza ubrania, stając się częścią codziennych doświadczeń i sposobu życia swoich klientów.

Autor: GUESS / Materiały prasowe

Autor: GUESS / Materiały prasowe