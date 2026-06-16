Tusz, który zmyjesz wodą w 3 sekundy? TikTok już go pokochał

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-16 11:30

Maybelline New York Lash Sensational Sky Tubes – to pierwsza tubingowa maskara do rzęs w portfolio marki, która nieziemsko wydłuża i jednocześnie pielęgnuje rzęsy. Innowacyjna formuła typu „tubing” otula każdą rzęsę z osobna elastycznymi mikrotubkami, zapewniając ekstremalne wydłużenie, które z łatwością usuniesz samą ciepłą wodą już w 3 sekundy.

Makijaż
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Produkt delikatnie schodzi z włosków bez konieczności pocierania, co pozwala uniknąć podrażnień i chroni rzęsy przed wypadaniem.  
  • Wegańska formuła maskary została wzbogacona o masło shea i olej rycynowy, dzięki czemu Twoje rzęsy po każdym malowaniu pozostają odżywione, miękkie i wyglądają zdrowo.  
  • Efekt utrzymuje się nawet do 24 godzin bez rozmazywania.  
  • Tusz jest odporny na pot i kruszenie, a jednocześnie w pełni bezpieczny dla osób o wrażliwych oczach, co potwierdzają testy okulistyczne i alergologiczne.  

 4 pro tipy, dzięki którym tubing mascara zmyje się w kilka sekund 

1. Używaj tylko ciepłej wody 

To najważniejsza zasada. Tubing mascara została zaprojektowana tak, aby reagować na ciepło i wilgoć. W zimnej lub letniej wodzie „tubki” otaczające rzęsy nie zmiękną odpowiednio, przez co ich usunięcie może być trudniejsze i mniej komfortowe. 

2. Nie żałuj wody 

Rzęsy muszą zostać naprawdę dobrze namoczone. Lekko wilgotne dłonie czy kilka kropel wody nie wystarczą. Im lepiej rzęsy nasiąkną ciepłą wodą, tym łatwiej tusz zacznie się od nich odsuwać. 

3. Daj mascarze chwilę 

Po zmoczeniu rzęs warto przez kilka sekund przytrzymać przy nich mokre palce. Dzięki temu tusz zdąży nasiąknąć ciepłem i wilgocią. Proces dodatkowo ułatwia wilgotne powietrze w łazience po kąpieli lub prysznicu. 

4. Zdejmuj tusz palcami, nie wacikiem 

Najbardziej charakterystycznym elementem demakijażu tubing mascara jest delikatne zsuwanie z rzęs miękkich „tubek” tuszu opuszkami palców. To właśnie ta metoda daje najlepsze efekty. Wacik może pomóc usunąć pozostałości, jednak producenci i ekspertki beauty rekomendują przede wszystkim delikatną pracę palcami.  Sięgnij po głęboki odcień Very Black i ciesz się rzęsami, które naprawdę robią wrażenie! 

Maybelline
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
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