Tusz, który zmyjesz wodą w 3 sekundy? TikTok już go pokochał

Produkt delikatnie schodzi z włosków bez konieczności pocierania, co pozwala uniknąć podrażnień i chroni rzęsy przed wypadaniem.

Wegańska formuła maskary została wzbogacona o masło shea i olej rycynowy, dzięki czemu Twoje rzęsy po każdym malowaniu pozostają odżywione, miękkie i wyglądają zdrowo.

Efekt utrzymuje się nawet do 24 godzin bez rozmazywania.

Tusz jest odporny na pot i kruszenie, a jednocześnie w pełni bezpieczny dla osób o wrażliwych oczach, co potwierdzają testy okulistyczne i alergologiczne.

4 pro tipy, dzięki którym tubing mascara zmyje się w kilka sekund

1. Używaj tylko ciepłej wody

To najważniejsza zasada. Tubing mascara została zaprojektowana tak, aby reagować na ciepło i wilgoć. W zimnej lub letniej wodzie „tubki” otaczające rzęsy nie zmiękną odpowiednio, przez co ich usunięcie może być trudniejsze i mniej komfortowe.

2. Nie żałuj wody

Rzęsy muszą zostać naprawdę dobrze namoczone. Lekko wilgotne dłonie czy kilka kropel wody nie wystarczą. Im lepiej rzęsy nasiąkną ciepłą wodą, tym łatwiej tusz zacznie się od nich odsuwać.

3. Daj mascarze chwilę

Po zmoczeniu rzęs warto przez kilka sekund przytrzymać przy nich mokre palce. Dzięki temu tusz zdąży nasiąknąć ciepłem i wilgocią. Proces dodatkowo ułatwia wilgotne powietrze w łazience po kąpieli lub prysznicu.

4. Zdejmuj tusz palcami, nie wacikiem

Najbardziej charakterystycznym elementem demakijażu tubing mascara jest delikatne zsuwanie z rzęs miękkich „tubek” tuszu opuszkami palców. To właśnie ta metoda daje najlepsze efekty. Wacik może pomóc usunąć pozostałości, jednak producenci i ekspertki beauty rekomendują przede wszystkim delikatną pracę palcami. Sięgnij po głęboki odcień Very Black i ciesz się rzęsami, które naprawdę robią wrażenie!