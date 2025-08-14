Hairy Tale Cosmetics - letni ratunek dla włosów

W cieplejszych miesiącach włosy narażone są na działanie promieni UV, skrajnych temperatur, suchego powietrza i kontaktu z wodą – zarówno morską, jak i basenową. Taka kombinacja czynników sprzyja utracie wilgoci, szorstkości i osłabieniu struktury pasm. Dlatego Hairy Tale Cosmetics, polska marka znana z nowoczesnego podejścia do pielęgnacji, przygotowała zestaw, który realnie wspiera włosy w czasie wakacyjnych wyzwań. W skład letniego kompletu wchodzą cztery produkty, które razem tworzą skuteczną, sezonową rutynę.

Oczyszczenie i przygotowanie – szampon Squeaky Clean

Letnia pielęgnacja zaczyna się od dokładnego, ale łagodnego oczyszczenia. Squeaky Clean to szampon chelatujący, który skutecznie usuwa osady z twardej wody i kosmetyków. Zawiera naturalne składniki wiążące minerały oraz kompleks kwasów AHA, które przygotowują włosy do dalszych etapów pielęgnacji. Nawilżające składniki, takie jak panthenol i glukoza, dbają o komfort skóry głowy nawet w wysokich temperaturach. Miodowa konsystencja łatwo się rozwadnia i pieni, co przekłada się na wydajność produktu. Całość dopełnia świeży, cytrusowy aromat, który dodaje energii i sprawia, że codzienna pielęgnacja staje się czystą przyjemnością.

i Autor: materiały prasowe Squeaky Clean

Lekkość i połysk – odżywka Flylight

Kolejny krok to odżywka Flylight – emolientowa formuła wzbogacona olejem awokado i biomimetyczną cząstką Rep’Hair, która wzmacnia strukturę włosa bez efektu obciążenia. Szybko się spłukuje i jest lekka, co czyni ją doskonałą na gorące dni, gdy liczy się skuteczność i komfort. Produkt sprawdza się przy każdym typie włosów: prostych, falowanych i kręconych. Kosmyki po użyciu są lśniące i łatwe do ułożenia, a orzeźwiający zapach awokado z nutą aloesu przyjemnie odświeża i wprawia w dobry nastrój. Jeśli lekkość i efekt miękkości to letni priorytet, Flylight z łatwością wpisze się w codzienny włosing.

i Autor: materiały prasowe Flylight

Regeneracja po słońcu – maska Malinois

Nabłyszczająca maska Malinois to ratunek po dniu pełnym ekspozycji na słońce czy kąpieli w morzu. Zawiera lekkie emolienty, kompleks roślinnych ekstraktów o działaniu redukującym szkodliwy wpływ promieniowania UV, kationizowany miód oraz proteiny jęczmienia, które przywracają włosom elastyczność i miękkość. Obecność ceramidopodobnych cząsteczek i składników termoochronnych zwiększa odporność pasm na uszkodzenia spowodowane stylizacją i czynnikami zewnętrznymi. Maska sprawdzi się przy każdej porowatości, szczególnie polecana jest do pielęgnacji włosów farbowanych i rozjaśnianych, zapewniając wygładzenie bez efektu przeciążenia.

i Autor: materiały prasowe Malinois

Zabezpieczenie i wykończenie – serum Shine On You

Serum Shine On You to lekka, silikonowa formuła wzbogacona filtrem UV oraz olejami meadowfoam (z piany łąkowej) i makowym, która wygładza końcówki i nadaje włosom elegancki połysk. Połączenie silikonów, naturalnych zamienników oraz odżywczych olejów skutecznie zabezpiecza pasma przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, które mogą osłabiać kosmyki i powodować blaknięcie koloru. Serum idealnie sprawdza się jako ostatni etap pielęgnacji i można je stosować po stylizacji, przed suszeniem czy czesaniem, a także do szybkiego odświeżenia fryzury w ciągu dnia. Subtelny, słodki zapach mirabelki sprawia, że codzienna troska o włosy staje się jeszcze przyjemniejsza.

i Autor: materiały prasowe Shine On You

Letni zestaw Hairy Tale Cosmetics to nie tylko odpowiedź na sezonowe problemy, ale też propozycja skutecznej i łatwej rutyny pielęgnacyjnej. Zdrowa skóra głowy, lekkie i błyszczące włosy, niezależnie od tego, czy lato upływa w mieście, pod namiotem czy nad oceanem.