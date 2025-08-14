Hairy Tale Cosmetics - letni ratunek dla włosów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-08-14 13:23

Wakacyjne słońce, morska bryza, częste festiwalowe stylizacje to spore obciążenie nawet dla wyjątkowo odpornych włosów. Hairy Tale Cosmetics proponuje na lato kompleksowy zestaw, który przywraca pasmom lekkość, odpowiednie nawodnienie oraz skuteczną barierę ochronną. Znajdują się w nim 4 produkty – szampon Squeaky Clean, odżywka Flylight, maska Malinois oraz serum Shine On You – idealne na każdą wakacyjną okazję, niezależnie od miejsca i sposobu spędzania sezonu.

Makijaż

i

Autor: Archiwum serwisu makijaż

W cieplejszych miesiącach włosy narażone są na działanie promieni UV, skrajnych temperatur, suchego powietrza i kontaktu z wodą – zarówno morską, jak i basenową. Taka kombinacja czynników sprzyja utracie wilgoci, szorstkości i osłabieniu struktury pasm. Dlatego Hairy Tale Cosmetics, polska marka znana z nowoczesnego podejścia do pielęgnacji, przygotowała zestaw, który realnie wspiera włosy w czasie wakacyjnych wyzwań. W skład letniego kompletu wchodzą cztery produkty, które razem tworzą skuteczną, sezonową rutynę.

Oczyszczenie i przygotowanie – szampon Squeaky Clean

Letnia pielęgnacja zaczyna się od dokładnego, ale łagodnego oczyszczenia. Squeaky Clean to szampon chelatujący, który skutecznie usuwa osady z twardej wody i kosmetyków. Zawiera naturalne składniki wiążące minerały oraz kompleks kwasów AHA, które przygotowują włosy do dalszych etapów pielęgnacji. Nawilżające składniki, takie jak panthenol i glukoza, dbają o komfort skóry głowy nawet w wysokich temperaturach. Miodowa konsystencja łatwo się rozwadnia i pieni, co przekłada się na wydajność produktu. Całość dopełnia świeży, cytrusowy aromat, który dodaje energii i sprawia, że codzienna pielęgnacja staje się czystą przyjemnością.

Squeaky Clean

i

Autor: materiały prasowe Squeaky Clean

Lekkość i połysk – odżywka Flylight

Kolejny krok to odżywka Flylight – emolientowa formuła wzbogacona olejem awokado i biomimetyczną cząstką Rep’Hair, która wzmacnia strukturę włosa bez efektu obciążenia. Szybko się spłukuje i jest lekka, co czyni ją doskonałą na gorące dni, gdy liczy się skuteczność i komfort. Produkt sprawdza się przy każdym typie włosów: prostych, falowanych i kręconych. Kosmyki po użyciu są lśniące i łatwe do ułożenia, a orzeźwiający zapach awokado z nutą aloesu przyjemnie odświeża i wprawia w dobry nastrój. Jeśli lekkość i efekt miękkości to letni priorytet, Flylight z łatwością wpisze się w codzienny włosing.

Flylight

i

Autor: materiały prasowe Flylight

Regeneracja po słońcu – maska Malinois

Nabłyszczająca maska Malinois to ratunek po dniu pełnym ekspozycji na słońce czy kąpieli w morzu. Zawiera lekkie emolienty, kompleks roślinnych ekstraktów o działaniu redukującym szkodliwy wpływ promieniowania UV, kationizowany miód oraz proteiny jęczmienia, które przywracają włosom elastyczność i miękkość. Obecność ceramidopodobnych cząsteczek i składników termoochronnych zwiększa odporność pasm na uszkodzenia spowodowane stylizacją i czynnikami zewnętrznymi. Maska sprawdzi się przy każdej porowatości, szczególnie polecana jest do pielęgnacji włosów farbowanych i rozjaśnianych, zapewniając wygładzenie bez efektu przeciążenia.

Malinois

i

Autor: materiały prasowe Malinois

Zabezpieczenie i wykończenie – serum Shine On You

Serum Shine On You to lekka, silikonowa formuła wzbogacona filtrem UV oraz olejami meadowfoam (z piany łąkowej) i makowym, która wygładza końcówki i nadaje włosom elegancki połysk. Połączenie silikonów, naturalnych zamienników oraz odżywczych olejów skutecznie zabezpiecza pasma przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, które mogą osłabiać kosmyki i powodować blaknięcie koloru. Serum idealnie sprawdza się jako ostatni etap pielęgnacji i można je stosować po stylizacji, przed suszeniem czy czesaniem, a także do szybkiego odświeżenia fryzury w ciągu dnia. Subtelny, słodki zapach mirabelki sprawia, że codzienna troska o włosy staje się jeszcze przyjemniejsza.

Shine On You

i

Autor: materiały prasowe Shine On You

Letni zestaw Hairy Tale Cosmetics to nie tylko odpowiedź na sezonowe problemy, ale też propozycja skutecznej i łatwej rutyny pielęgnacyjnej. Zdrowa skóra głowy, lekkie i błyszczące włosy, niezależnie od tego, czy lato upływa w mieście, pod namiotem czy nad oceanem.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki