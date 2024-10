Halloweenowa kolekcja marki Lush

To najlepsze róże to policzków na jesień. Taki makijaż pasuje do ciepłego swetra i wełnianego płaszcza

To już pora na ukochany przez Polki składnik przecizmarszczkowy. Co musisz wiedzieć o retinolu?

„Lush od zawsze uwielbia Halloween. W tej kolekcji chodzi o magię i dobrą zabawę, z produktami pełnym postaci, które zaskakują i zachwycają. Można wśród nich znaleźć kosmetyki świecące w ciemności, magiczne, pachnące bomby do kąpieli i kostki bąbelkowe, a także wyjątkowe produkty do pielęgnacji skóry, które wprowadzą każdego w Halloweenowy nastrój” - mówi Rachel O'Toole, Lush Brand, Product Service Trainer.

Bomby do kąpieli

Produkty, z których słynie marka Lush, z okazji Halloween przybierają najrozmaitszych kształtów. Pachnący cytrusami i rozmarynem nietoperz, Frankenstain z nutami kadzidła przełamanego porzeczką, czaszka o zapachu świeżej mięty czy cytrusowa, różowa mumia, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Kostki bąbelkowe

Wszyscy Ci, którzy wolą kąpiel pełną bąbelków, również nie będą zawiedzeni. Kostki bąbelkowe, które można podzielić na części i wykorzystać kilka razy, także mają nietuzinkowe, straszne kształty. Cytrusowo-dyniowa dynia, obcy o zapachu bergamotki i werbeny, zielony kosmita, świecący w ciemności wampir oraz krzyk w kąpielowej odsłonie.

Produkty pod prysznic

W kolekcji można znaleźć także ciekawe i pachnące produkty pod prysznic. Świecące w ciemności mydło z motywem ducha, o orzeźwiająco cytrusowym zapachu, oczyści i zadba o skórę. Kultowy zapach paczuli, zamknięty w żelu pod prysznic Lord Of Misrule to już Halloweenowy klasyk. Ciekawą alternatywą jest Scan Me For Scares, który otula zapachem migdałów i żurawiny. Natomiast z bardziej nietypowych produktów, warto sięgnąć po bestsellerową galaretkę w kształcie ośmiornicy, o zapachu marakui z wanilią lub miętowo-lawendowy, dodający miękkości skórze, slime.

Pielęgnacja twarzy

Do pielęgnacji twarzy, z okazji Halloween powstało kilka produktów. W kolekcji znalazły się dwa peelingi do ust na bazie cukru, które delikatnie złuszczają usta, a zawarty w nich olej jojoba nawilża i odżywia. Pierwszy z nich Batcurrant ma zapach olejku davana i czarnej porzeczki, natomiast Blood Orange, soczystej pomarańczy. Maska w płachcie i płatki na oczy to idealny zestaw, który pozwoli się zrelaksować w jesienny wieczór. Natomiast cynamonowo-dyniowa świeża maska pobudzi i odżywi skórę.

Pachnące Halloween

Halloween w Lush najczęściej jest kojarzone z połączeniem paczuli, pieprzu i wanilii, pod postacią Lord of Misrule. Ten wyjątkowy zapach może nam towarzyszyć w formie mgiełki do ciała oraz świecy. W tegorocznej kolekcji można znaleźć również dwa olejki w kostce, które rozpuszczone w kominku zapachowym stworzą wyjątkowy, jesienny klimat, a wrzucone do wanny, pomogą się zrelaksować. Roasting Chestnuts to otulające połączenie migdałów z dynią i drzewem cedrowym, natomiast Pumpkin Spice to pełna przypraw korzennych klasyka jesieni.

Wyjątkowe prezenty

W Halloweenowej kolekcji nie mogło zabraknąć również prezentów. Każda z czterech propozycji jest zupełnie inna. Ponadto w tym roku, po raz pierwszy marka Lush stworzyła prezent, przypominający kalendarz adwentowy, dzięki któremu entuzjaści tego dnia będą mogli odliczać dni do Halloween.

i Autor: materiał prasowy Lush

i Autor: materiał prasowy Lush

i Autor: materiał prasowy Lush

i Autor: materiał prasowy Lush