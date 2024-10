Koniec wakacji, ale nie ochrony przeciwsłonecznej

Właściwa ochrona przed słońcem jest najlepszą profilaktyką i antidotum na wiele ewentualnych problemów ze skórą. Dlatego SPF powinien być podstawowym produktem w naszej dziennej pielęgnacji – bez względu na wiek, rodzaj skóry i tryb życia. Pochmurny dzień nie zwalnia z fotoprotekcji, ponieważ promienie docierają do nas w każdych warunkach atmosferycznych. Warto zadbać, by produkt po który sięgamy chronił przed każdym rodzajem promieniowania.

WIĘCEJ NIŻ OCHRONA

Sesderma stworzyła produkty, które nie tylko skutecznie chronią przed słońcem, ale też odwracają szkody przez nie spowodowane. Technologia SHIELD-SYSTEM zawieraenzymy (SES-fotoliasa, SES-endonukleaza, SES-oxoguanina) naprawiające DNA i skutecznie neutralizujące fotouszkodzenia. Skuteczność Repaskin w ochronie przed promieniami UV zapewnia filtr fizyczny − dwutlenek tytanu, który sprawia, że szkodliwe promieniowanie praktycznie nie ma szansy przedrzeć się przez niego. Dodatkowo uzupełniają go filtry chemiczne, które pochłaniają promieniowanie UVA i UVB. Produkty z tej linii chronią też przed światłem podczerwonym. Pod wpływem działania enzymów zawartych w Repaskin, aktywuje się proteina P53, która inicjuje proces regeneracji łańcucha DNA, jego replikację. Ma to na celu zapobiec m.in. nowotworom skóry, których przyczyną są mutacje genów. Badania pokazują, że Repaskin naprawia nawet 50% uszkodzeń w DNA. Dzięki zamknięciu składników aktywnych w liposomach przenikają one do głębszych warstw skóry.

IDEALNY FOTOPROTEKTOR?

To taki, który będzie skutecznie chronił, ale też spełniał nasze oczekiwania dotyczące konsystencji czy efektu wykończenia. Krem bielący skórę czy taki o lepkiej fakturze nie ma szans zostać z nami na stałe. Sesderma wsłuchuje się w potrzeby skóry i oczekiwania pacjentów, dlatego w linii Repaskin bez problemu znajdziemy produkt dla siebie. Jesienią świetnym rozwiązaniem będzie m.in. REPASKIN Silk Touch Color Fotoprotector SPF50 koloryzujący krem z SPF50 zapewniający jedwabiste wykończenie i pięknie wyrównujący koloryt skóry. Krem z filtrem powinien stanowić ostatnią warstwę pielęgnacyjną.

Jeśli się malujesz, pod makijaż doskonale sprawdzi się REPASKIN Silk Touch SPF50 - Krem liposomowy SPF 50. Bogata, ale jednocześnie aksamitna formuła kremu jest porównywalna do gęstej bazy silikonowej pod makijaż. Pozostawia skórę wygładzoną i zabezpieczoną przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Przy skórze suchej lub mieszanej dobrym wyborem będzie REPASKIN Dry Touch Fotoprotector SPF50. Zastosowano w nim formułę Dry Touch, tzw. suche emolienty, które pełnią funkcję nawilżającą. Tworzą na powierzchni skóry „film”, który zapobiega utracie wody oraz stabilizuje działanie filtrów mineralnych. Dermokosmetyk doskonale się rozprowadza i wchłania, nie obciążając skóry, ani nie powodując działania komedogennego odpowiedzialnego za powstawanie zaskórników. Z kolei REPASKIN Fluido Invisible Fotoprotector SPF 50 ma lekką teksturę i szybko się wchłania. Nie pozostawia białych śladów. Zapewnia matowy efekt, bez błyszczenia.

i Autor: materiał prasowy SESDERMA

