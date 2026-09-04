HER STAGE - druga odsłona kolekcji ambasadorskiej Answear.LAB

Kolekcja powstała jako odpowiedź na wieloletnią dominację minimalizmu. Answear.LAB proponuje powrót do dekoracyjności i bogactwa detalu, ale filtrowany przez współczesne sylwetki i codzienne potrzeby - teatralność, którą można nosić do pracy, nie tylko na scenę. To garderoba budowana wokół nowego rozumienia luksusu: bardziej emocjonalnego i rzemieślniczego niż okazjonalnego.

Rolę muzy tego sezonu Answear.LAB powierzyło Natalii Kukulskiej, artystce, której obecność na scenie od lat łączy dyscyplinę z wyrazistą osobowością. To właśnie ten rodzaj kobiecości, w której siła współistnieje z emocją, stał się punktem odniesienia dla całej kolekcji.

Sylwetka: kontrolowany dramatyzm

Kluczowym kierunkiem sezonu jest fason fit-and-flare, wsparty motywem peleryny i konstrukcyjnymi baskinkami. Żakiety i spódnice mają wyraźnie zarysowaną talię i podkreślone biodra, a ramiona i rękawy zyskują rzeźbiarski, modelowany charakter. Tam, gdzie kolekcja sięga po luźniejsze, pudełkowe proporcje, w odzieży wierzchniej i sukienkach, objętość pozostaje miękka i kontrolowana, bez efektu przerysowania. To romantyzm bez teatralnego cytatu i dramatyzm, który nie potrzebuje dosłowności.

Detal jako język kolekcji

Barokowa ornamentyka wraca w formie arabesek i motywów florystycznych, obecnych w haftach i tkaninach. Biżuteryjne guziki, łańcuszki i broszki funkcjonują jak osobne akcesoria wszyte w ubranie, a falbany i koronki wprowadzają element delikatności bez infantylizacji kroju. W butach powtarzają się chwosty i klamry - detale, które nadają wyrazu bez konieczności zmiany samej formy.

Materiały: dialog ciężaru i lekkości

Skóra pozostaje materiałem, z którego Answear.LAB od zawsze buduje najmocniejsze sylwetki linii - w tym sezonie w wersji gładkiej oraz, jako nowość w ofercie, grubszej, o wyraźnie zarysowanej fakturze. Kontrapunktem jest transparentny szyfon, budujący ruch i wielowarstwowość, oraz aksamit, który wprowadza wieczorowy, głęboki charakter. Wełna merino odpowiada za komfort i codzienną nośność, a dżins pojawia się w wydaniu bardziej okazjonalnym niż zwykle. Całość opiera się na kontraście: lekkość ściera się z ciężarem, subtelność z wyrazistością.

Obuwie i torebki

W butach Answear.LAB stawia na mokasyny z doczepianymi chwostami oraz kozaki - te z miękką, szeroką cholewką i te sięgające za kolano, w zamszu, gładkiej skórze licowej i skórze tłoczonej. Lekkie, termoplastyczne podeszwy i smukłe botki na obcasie łączą funkcjonalność z dekoracyjnością, którą podkreślają metalowe elementy i ozdobne sprzączki.

Torebki idą w dwóch kierunkach: strukturalne kuferki z metalowymi wykończeniami oraz miękkie, slouchy shoperki ze skóry i zamszu. Mniejsze modele wieczorowe na łańcuszku, z biżuteryjnymi detalami i subtelnymi tłoczeniami inspirowanymi barokową ornamentyką, dopełniają propozycję - budując kontrast między strukturą a miękkością, który przewija się przez całą kolekcję.

Paleta kolorystyczna

Kolekcję definiuje sześć odcieni. Brick Red, ceglana czerwień, bordo - energia i nowoczesny glamour. Emerald, czyli głęboka szmaragdowa zieleń - luksus i historyczny przepych. Mauve, zgaszony, chłodny fiolet, wprowadzający nutę tajemniczości. Czerń jako ponadczasowa baza, podkreślająca bogactwo faktur, oraz ciemny, chłodny brąz zamykający paletę.

Autor: Answear.LAB/ Materiały prasowe

Autor: Answear.LAB/ Materiały prasowe

Autor: Answear.LAB/ Materiały prasowe

Autor: Answear.LAB/ Materiały prasowe