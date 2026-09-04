LEGO Botanicals wkracza do „Top Model”! Kwiatowa odsłona 15. edycji programu

Piętnaście sezonów, setki castingów, sesji zdjęciowych i pokazów mody - „Top Model” rozpoczyna jubileuszową edycję, w której moda będzie obecna jeszcze mocniej niż dotychczas. Do tego świata dołącza marka LEGO, wnosząc ze sobą charakterystyczną dla marki radość tworzenia i spojrzenie na design, które zachęca do wyjścia poza utarte schematy. W centrum współpracy znajdą się zestawy LEGO Botanicals, łączące kreatywne budowanie z inspiracją czerpaną ze świata natury.

Zestawy LEGO Botanicals to propozycja dla dorosłych, którzy lubią otaczać się pięknym designem i jednocześnie czerpać przyjemność z procesu tworzenia. Roślinne kompozycje budowane z klocków LEGO pozwalają zatrzymać się na chwilę, puścić wodze wyobraźni i stworzyć coś, co dobrze odnajduje się zarówno we wnętrzach, jak i w świecie współczesnego designu. W „Top Model” inspiracja naturą zyska jeszcze bardziej nieoczywistą, modową odsłonę.

Partnerstwo marki LEGO z „Top Model” będzie okazją do pokazania kreatywności w zupełnie nowym wydaniu - tam, gdzie moda spotyka się ze sztuką, designem i zabawą formą. To właśnie takie nieoczywiste połączenia najlepiej pokazują, że inspirację można znaleźć wszędzie, a tworzenie własnego stylu nie musi mieć żadnych ograniczeń. Jubileuszowa edycja „Top Model” będzie kolejnym rozdziałem programu, który od piętnastu sezonów odkrywa nowe osobowości i talenty świata mody. W tym sezonie uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami inspirowanymi realiami współczesnej branży, a moda będzie obecna w programie mocniej niż dotychczas. Partnerstwo marki LEGO doskonale wpisuje się w tę atmosferę, celebrując kreatywność, indywidualność i odwagę w poszukiwaniu własnego stylu.

Autor: LEGO/ Materiały prasowe